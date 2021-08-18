Мамаева отсудила четверть доходов футболиста

Адвокат модели Аланы Мамаевой Вадим Лялин после заседания Первомайского районного суда Ростова-на-Дону заявил, что суд обязал футболиста Павла Мамаева выплачивать четверть своего дохода на их общую дочь. Об этом сообщает Пятый канал.

Для представителей спортсмена такое решение суда стало неожиданностью. По словам Лялина, результатом последнего слушания стал перенос разбирательств об алиментах и определении места жительства наследников в Пресненский суд Москвы. При этом он считает, что представители Мамаева показали недостаточную подготовку и формальный подход в некоторых вопросах. Адвокат модели предположил, что они некомпетентны.