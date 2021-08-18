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Алана Мамаева отсудила четверть доходов футболиста

Анастасия Иванова
55 минут назад

Адвокат модели Аланы Мамаевой Вадим Лялин после заседания Первомайского районного суда Ростова-на-Дону заявил, что суд обязал футболиста Павла Мамаева выплачивать четверть своего дохода на их общую дочь. Об этом сообщает Пятый канал.

Мамаева отсудила четверть доходов футболиста
Фото: @alana_mamaeva@alana_mamaeva

Для представителей спортсмена такое решение суда стало неожиданностью. По словам Лялина, результатом последнего слушания стал перенос разбирательств об алиментах и определении места жительства наследников в Пресненский суд Москвы. При этом он считает, что представители Мамаева показали недостаточную подготовку и формальный подход в некоторых вопросах. Адвокат модели предположил, что они некомпетентны.

Сейчас возбуждено исполнительное производство в отношении указанного судебного приказа и лично Павла Мамаева

Ранее "Рамблер" сообщал, что поклонники МакSим встревожены худобой певицы.

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