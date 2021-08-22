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Скарлетт Йоханссон родила второго ребенка

Стелла Шмель
3 часа назад

Актриса Скарлетт Йоханссон успешно скрывала свое интересное положение на протяжении всей беременности. Актриса даже отказалась от нескольких публичных мероприятий в честь выхода супергеройского фильма "Черная вдова", где она сыграла главную роль.

Йоханссон и ее муж комик Колин Джост до последнего момента старались сохранить приватность. Правда, слухи о том, что Скарлетт беременна, все же стали появляться некоторое время назад. И буквально на днях Джост подтвердил, что его спутница ждет ребенка.

Legion-media

Теперь же Джост и Йоханссон воспитывают первого совместного ребенка. У актрисы также есть дочь Роуз Дороти от первого мужа, французского журналиста Ромена Дориака.

Скарлетт родила мальчика, его назвали Космо. Супруги просят уважать их право на частную жизнь и дать им немного личного пространства.

Ранее "Рамблер" писал, что Илья Авербух и Лиза Арзамасова стали родителями.

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