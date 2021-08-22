Похоже, Меган Маркл и принц Гарри разозлили королеву Елизавету II не на шутку. Ее величество наняла команду юристов, которые помогут ей составить обращение в суд, сообщает The Sun.
Как рассказал источник издания, королева Елизавета II считает, что Меган и Гарри перешли все границы дозволенного. Монаршая особа и ее семья больше не намерены терпеть атаки и клевету с их стороны.
"Королеве и ее близким уже достаточно нападок, поэтому они обратились за помощью к адвокатам. Гарри и Меган должны понять, что подобное поведение недопустимо",
- заявил источник.
Королева Елизавета II хочет направить Penguin Random House, которая в следующем году планирует выпустить мемуары Гарри, юридическое предупреждение. Если в его книге будет много подробностей о персонах королевской семьи, то это можно будет расценивать как вторжение в частную жизнь, а также есть сомнения в правдивости информации, которую в книге планируют опубликовать, в противном случае это будет расценено как клевета.
Напомним, все началось с того, что в беседе с Опрой Уинфри принц Гарри и его супруга Меган Маркл заявили о притеснениях со стороны королевы Елизаветы II и других членов семьи. Они публично заявили о фактах расизма по отношению к герцогине Сассекской и ее ребенку.
Ранее "Рамблер" писал, что племянница принцессы Дианы сменила веру ради 62-летнего олигарха.