Похоже, Меган Маркл и принц Гарри разозлили королеву Елизавету II не на шутку. Ее величество наняла команду юристов, которые помогут ей составить обращение в суд, сообщает The Sun.

Как рассказал источник издания, королева Елизавета II считает, что Меган и Гарри перешли все границы дозволенного. Монаршая особа и ее семья больше не намерены терпеть атаки и клевету с их стороны.

"Королеве и ее близким уже достаточно нападок, поэтому они обратились за помощью к адвокатам. Гарри и Меган должны понять, что подобное поведение недопустимо",

- заявил источник.

Королева Елизавета II хочет направить Penguin Random House, которая в следующем году планирует выпустить мемуары Гарри, юридическое предупреждение. Если в его книге будет много подробностей о персонах королевской семьи, то это можно будет расценивать как вторжение в частную жизнь, а также есть сомнения в правдивости информации, которую в книге планируют опубликовать, в противном случае это будет расценено как клевета.