Сестра Асмус обвинила Гагарину во лжи

Чемпионка по спортивной гимнастике, каскадер и сестра актрисы Кристины Асмус Карина обвинила певицу Полину Гагарину во лжи.
В своем Instagram-аккаунте она написала, что артистка соврала фанатам о том, что выполнила сложный трюк в клипе на песню "Вчера" самостоятельно:
"Накипело .Вчера Полина Гагарина выложила сторис, где написала, что трюк (прыжок из машины на дорогу) в новом клипе она выполняла сама И у нас, каскадеров, вопрос - ну как так?!! Это неправда".
По словам Карины Асмус, на площадке работала профессиональная команда каскадеров. Однако артисты часто присваивают их заслуги себе:
"Я с уважением к вам отношусь, у вас хорошая физическая форма. Но, пожалуйста, не обесценивайте нашу работу!!!! Артисты часто говорят, что опасные и сложные вещи на съёмках они делали сами. Мы искренно не принимаем, почему вы стесняетесь говорить о нашей профессии?! Ведь каскадеры рискуют жизнью(!!) ради того, чтобы ваш герой был крут в кадре!".
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