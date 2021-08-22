Сестра Асмус обвинила Гагарину во лжи

"Я с уважением к вам отношусь, у вас хорошая физическая форма. Но, пожалуйста, не обесценивайте нашу работу!!!! Артисты часто говорят, что опасные и сложные вещи на съёмках они делали сами. Мы искренно не принимаем, почему вы стесняетесь говорить о нашей профессии?! Ведь каскадеры рискуют жизнью(!!) ради того, чтобы ваш герой был крут в кадре!".