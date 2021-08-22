Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Войти в почту

Сестра Асмус обвинила Гагарину во лжи

Мира Маркина
2 часа назад

Чемпионка по спортивной гимнастике, каскадер и сестра актрисы Кристины Асмус Карина обвинила певицу Полину Гагарину во лжи.

Сестра Асмус обвинила Гагарину во лжи
Фото: @gagara1987@gagara1987

В своем Instagram-аккаунте она написала, что артистка соврала фанатам о том, что выполнила сложный трюк в клипе на песню "Вчера" самостоятельно:

"Накипело .Вчера Полина Гагарина выложила сторис, где написала, что трюк (прыжок из машины на дорогу) в новом клипе она выполняла сама И у нас, каскадеров, вопрос - ну как так?!! Это неправда".

По словам Карины Асмус, на площадке работала профессиональная команда каскадеров. Однако артисты часто присваивают их заслуги себе:

"Я с уважением к вам отношусь, у вас хорошая физическая форма. Но, пожалуйста, не обесценивайте нашу работу!!!! Артисты часто говорят, что опасные и сложные вещи на съёмках они делали сами. Мы искренно не принимаем, почему вы стесняетесь говорить о нашей профессии?! Ведь каскадеры рискуют жизнью(!!) ради того, чтобы ваш герой был крут в кадре!".

Ранее "Рамблер" сообщал, что Меган Маркл и принц Гарри разозлили королеву.

Звёзды,принц Гарри,Кристина Асмус,Полина Гагарина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители