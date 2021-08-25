Стас Пьеха встретился с обидчиком своего сына

Певец Стас Пьеха рассказал в программе "Пусть говорят" об инциденте с нападением на его сына соседки. В студию пригласили мужа обидчицы ребенка Владислава Безбородова.

.Артист заявил, что считает поступок Ирины Безбородовой жестоким и непозволительным, из-за чего он не намерен менять свое мнение о произошедшем.

"Если бы за ухо оттащили от бассейна, я, наверное, не был бы расстроен. Или швырнуть головой от пол, это огромная разница", — сказал Стас Пьеха.

Как сообщает "Пятый канал", бывшая супруга певца Ирина Безбородова считает, что женщина должна понести серьезное наказание.

Напомним, что 19 июля соседка напала на 7-летнего сына Стаса Пьехи Петю из-за того, что он хотел поиграть с одним из ее детей.