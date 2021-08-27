Галкин рассказал о поступке пьяного Баскова

Юморист и телеведущий Максим Галкин вспомнил историю о том, как однажды певец Николай Басков облил звезд шоубизнеса из химического огнетушителя. Слова артиста передает "Собеседник".
Инцидент произошел во время празднования дня рождения жены певца Александра Буйнова Алены.
"Он был очень веселый — тогда он еще не соблюдал никаких диет и позволял себе выпить. Коля почувствовал, что надо как-то влиться в компанию. И стал петь. Ну как петь – подсоединил телефон к розетке, скачал свои фонограммы из интернета и открывал под них рот",
— вспомнил Галкин.
Спустя время артист решил "немножко увеселить праздник" и добавить "спецэффектов": для этого он достал большой огнетушитель. Композитор Игорь Крутой безуспешно пытался остановить Баскова.
"Это потом мы узнали, что Коля первый раз общался с огнетушителем, не зная, как он работает. А тот огнетушитель был химический. Коля как дал залп! Погибло все на этом празднике: еда, настроение, наряды. Лайма [Вайкуле] вышла с прической — у нее никогда так волосы не стояли!"
— рассказал Галкин и добавил, что Басков разбрызгивал порошок на гостей мероприятия, и при этом кричал: "Спасайтесь, это опасно!"
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