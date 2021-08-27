Галкин рассказал о поступке пьяного Баскова

"Это потом мы узнали, что Коля первый раз общался с огнетушителем, не зная, как он работает. А тот огнетушитель был химический. Коля как дал залп! Погибло все на этом празднике: еда, настроение, наряды. Лайма [Вайкуле] вышла с прической — у нее никогда так волосы не стояли!"