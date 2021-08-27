Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Войти в почту

Галкин рассказал о поступке пьяного Баскова

Мария Иглина
12 минут назад

Юморист и телеведущий Максим Галкин вспомнил историю о том, как однажды певец Николай Басков облил звезд шоубизнеса из химического огнетушителя. Слова артиста передает "Собеседник".

Галкин рассказал о поступке пьяного Баскова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел во время празднования дня рождения жены певца Александра Буйнова Алены.

"Он был очень веселый — тогда он еще не соблюдал никаких диет и позволял себе выпить. Коля почувствовал, что надо как-то влиться в компанию. И стал петь. Ну как петь – подсоединил телефон к розетке, скачал свои фонограммы из интернета и открывал под них рот",

— вспомнил Галкин.

Спустя время артист решил "немножко увеселить праздник" и добавить "спецэффектов": для этого он достал большой огнетушитель. Композитор Игорь Крутой безуспешно пытался остановить Баскова.

"Это потом мы узнали, что Коля первый раз общался с огнетушителем, не зная, как он работает. А тот огнетушитель был химический. Коля как дал залп! Погибло все на этом празднике: еда, настроение, наряды. Лайма [Вайкуле] вышла с прической — у нее никогда так волосы не стояли!"

— рассказал Галкин и добавил, что Басков разбрызгивал порошок на гостей мероприятия, и при этом кричал: "Спасайтесь, это опасно!"

Читайте также о том, как у Тома Круза угнали машину с багажом на тысячи долларов.

Звёзды,Александр Буйнов,Максим Галкин,Том Круз,Николай Басков,Игорь Крутой,ИД "Собеседник",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители