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Барановская обратилась в суд из-за алиментов от бывшего мужа

Мария Иглина
34 минуты назад

Телеведущая подала жалобу в суд из-за алиментов от бывшего мужа, футболиста Андрея Аршавина. Как сообщает Starhit, знаменитость потребовала изменить размер выплат.

Барановская обратилась в суд из-за алиментов от бывшего мужа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы просим отменить решение суда первой инстанции в части снижения суммы выплат. Обосновываем это рядом позиций, в том числе обзором практики Верховного суда",

— заявил адвокат телеведущей Владислав Подшебякин.

Он также подчеркнул, что рождение четвертого ребенка у спортсмена в браке с моделью Алисой Казьминой не означает, что он может "взять и срезать ежемесячные выплаты" на старших детей:

"Исполнительное производство предусматривает возможность удержания до 75 процентов доходов гражданина, сейчас на четверых детей Аршавин тратит только 62 процента. Так что наши требования укладываются в рамки разумного и предусмотренного законом, не ухудшат его жизнь".

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Звёзды,Алиса Казьмина,Андрей Аршавин,
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