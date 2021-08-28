Барановская обратилась в суд из-за алиментов от бывшего мужа

"Исполнительное производство предусматривает возможность удержания до 75 процентов доходов гражданина, сейчас на четверых детей Аршавин тратит только 62 процента. Так что наши требования укладываются в рамки разумного и предусмотренного законом, не ухудшат его жизнь".