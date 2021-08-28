Барановская обратилась в суд из-за алиментов от бывшего мужа

Телеведущая подала жалобу в суд из-за алиментов от бывшего мужа, футболиста Андрея Аршавина. Как сообщает Starhit, знаменитость потребовала изменить размер выплат.
"Мы просим отменить решение суда первой инстанции в части снижения суммы выплат. Обосновываем это рядом позиций, в том числе обзором практики Верховного суда",
— заявил адвокат телеведущей Владислав Подшебякин.
Он также подчеркнул, что рождение четвертого ребенка у спортсмена в браке с моделью Алисой Казьминой не означает, что он может "взять и срезать ежемесячные выплаты" на старших детей:
"Исполнительное производство предусматривает возможность удержания до 75 процентов доходов гражданина, сейчас на четверых детей Аршавин тратит только 62 процента. Так что наши требования укладываются в рамки разумного и предусмотренного законом, не ухудшат его жизнь".
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