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Раскрыты подробности звездной свадьбы Моргенштерна

Диана Товсепова
2 часа назад

Популярный артист Моргенштерн, сегодня, 31 августа, празднует свадьбу. Рэпер женится на своей возлюбленной, студентке из Уфы, Диларе Зинатуллиной.

Раскрыты подробности скандальной свадьбы Моргенштерна
Фото: @mlevchuk@mlevchuk

"Рамблер" разбирался, как проходила самая ожидаемая свадьба лета.

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Первое, о чем говорят в соцсетях — это особенный стиль свадебного торжества. Так, мероприятие проводят в стиле яркой шумной свадьбы 90-х годов. Моргенштерн блистает в сером костюме, явно не подходящем ему по размеру, а невеста Дилара в шикарном белом платье держит в руках букет из чупа-чупсов.

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Молодожены расписались в Грибоедовском ЗАГСе. Торжество проходит на теплоходе, украшенным внутри белой тканью, а над столом молодоженов красуются два розовых сердца.

Соцсети

Многие гости были одеты в стиле бандитов и модниц из лихих 90-х, а на столах красовалось дешевое шампанское.

Свадьбу ведет Ксения Собчак в причудливом желтом наряде со старомодной прической, параллельно снимая мероприятие для шоу "Осторожно, Собчак" — это было главное условие рэпера.

Среди гостей собрались популярные блогеры и многие селебрити столицы. Настя Ивлеева после развода с Элджеем пришла в траурном черном наряде с черной фатой.

На каждом квадратном метре по всему периметру празднования свадьбы стоят охранники. Музыкальный репертуар — Меладзе, Верка Сердючка.

Один из номеров на свадьбе — танец стриптизеров в масках с лицом Артура Пирожкова (Александра Реввы), прикрывающихся "тарелочками" премии Муз-ТВ.

Соцсети

Номер намекает на скандал на прошедшей премии телеканала, когда Моргенштерн публично не согласился с победой Артура Пирожкова в номинации "Артист года". Интересно, что сам Ревва позже появился на церемонии с выступлением, чем удивил всех гостей свадьбы.

Соцсети

Блогеры, посетившие свадьбу, также удостоились особого внимания прессы. Так, Эльдар Джарахов успел подраться с неизвестным мужчиной, а Дина Саева появилась с новым парнем, чья голова была обмотана платком. По слухам, это был брат Элджея.

А сколько предположительно стоили билеты на свадьбу Моргенштерна "Рамблер" рассказывал ранее.

Звёзды,Эльдар Джарахов,Артур Пирожков,Ксения Собчак,
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