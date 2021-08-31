Раскрыты подробности скандальной свадьбы Моргенштерна

Популярный артист Моргенштерн, сегодня, 31 августа, празднует свадьбу. Рэпер женится на своей возлюбленной, студентке из Уфы, Диларе Зинатуллиной.
"Рамблер" разбирался, как проходила самая ожидаемая свадьба лета.
Первое, о чем говорят в соцсетях — это особенный стиль свадебного торжества. Так, мероприятие проводят в стиле яркой шумной свадьбы 90-х годов. Моргенштерн блистает в сером костюме, явно не подходящем ему по размеру, а невеста Дилара в шикарном белом платье держит в руках букет из чупа-чупсов.
Молодожены расписались в Грибоедовском ЗАГСе. Торжество проходит на теплоходе, украшенным внутри белой тканью, а над столом молодоженов красуются два розовых сердца.
Многие гости были одеты в стиле бандитов и модниц из лихих 90-х, а на столах красовалось дешевое шампанское.
Свадьбу ведет Ксения Собчак в причудливом желтом наряде со старомодной прической, параллельно снимая мероприятие для шоу "Осторожно, Собчак" — это было главное условие рэпера.
Среди гостей собрались популярные блогеры и многие селебрити столицы. Настя Ивлеева после развода с Элджеем пришла в траурном черном наряде с черной фатой.
На каждом квадратном метре по всему периметру празднования свадьбы стоят охранники. Музыкальный репертуар — Меладзе, Верка Сердючка.
Один из номеров на свадьбе — танец стриптизеров в масках с лицом Артура Пирожкова (Александра Реввы), прикрывающихся "тарелочками" премии Муз-ТВ.
Номер намекает на скандал на прошедшей премии телеканала, когда Моргенштерн публично не согласился с победой Артура Пирожкова в номинации "Артист года". Интересно, что сам Ревва позже появился на церемонии с выступлением, чем удивил всех гостей свадьбы.
Блогеры, посетившие свадьбу, также удостоились особого внимания прессы. Так, Эльдар Джарахов успел подраться с неизвестным мужчиной, а Дина Саева появилась с новым парнем, чья голова была обмотана платком. По слухам, это был брат Элджея.