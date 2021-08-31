Раскрыты подробности скандальной свадьбы Моргенштерна

Популярный артист Моргенштерн, сегодня, 31 августа, празднует свадьбу. Рэпер женится на своей возлюбленной, студентке из Уфы, Диларе Зинатуллиной.

Фото: @mlevchuk @mlevchuk

"Рамблер" разбирался, как проходила самая ожидаемая свадьба лета.

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Первое, о чем говорят в соцсетях — это особенный стиль свадебного торжества. Так, мероприятие проводят в стиле яркой шумной свадьбы 90-х годов. Моргенштерн блистает в сером костюме, явно не подходящем ему по размеру, а невеста Дилара в шикарном белом платье держит в руках букет из чупа-чупсов.

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Молодожены расписались в Грибоедовском ЗАГСе. Торжество проходит на теплоходе, украшенным внутри белой тканью, а над столом молодоженов красуются два розовых сердца.

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Многие гости были одеты в стиле бандитов и модниц из лихих 90-х, а на столах красовалось дешевое шампанское.

Свадьбу ведет Ксения Собчак в причудливом желтом наряде со старомодной прической, параллельно снимая мероприятие для шоу "Осторожно, Собчак" — это было главное условие рэпера.

Среди гостей собрались популярные блогеры и многие селебрити столицы. Настя Ивлеева после развода с Элджеем пришла в траурном черном наряде с черной фатой.

На каждом квадратном метре по всему периметру празднования свадьбы стоят охранники. Музыкальный репертуар — Меладзе, Верка Сердючка.

Один из номеров на свадьбе — танец стриптизеров в масках с лицом Артура Пирожкова (Александра Реввы), прикрывающихся "тарелочками" премии Муз-ТВ.

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Номер намекает на скандал на прошедшей премии телеканала, когда Моргенштерн публично не согласился с победой Артура Пирожкова в номинации "Артист года". Интересно, что сам Ревва позже появился на церемонии с выступлением, чем удивил всех гостей свадьбы.

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