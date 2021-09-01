В последний день лета состоялась долгожданная свадьба Моргенштерна и его возлюбленной Дилары Зинатуллиной. Подробности мероприятия, как и ожидалось, будут еще не один день обсуждать в прессе: торжество в стиле 90-х, Ксения Собчак в роли ведущей, выступление Артура Пирожкова, с которым рэпер совсем недавно скандалил на премии МУЗ-ТВ и, конечно же, звездные гости, которые разоделись в пух и прах. По горячим следам «Рамблер» собрал самые яркие моменты прошедшей свадьбы – кажется, такой праздник мало, кто сможет переплюнуть в ближайшее время.

1/7 В последний день лета состоялась долгожданная свадьба Моргенштерна и его возлюбленной Дилары Зинатуллиной. Фото: @misha_moon Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 Невеста появилась в роскошном платье бренда Milla Nova (на сайте Aurora его цена составляет 135 тысяч рублей), жених – в сером костюме. Фото: @misha_moon 3/7 Во второй части свадьбы молодожены поменялись ролями. Рэпер предстал в свадебном платье, а невеста – в черном смокинге. Фото: @xenia_sobchak 4/7 Эльдар Джарахов и Настя Ивлеева. Телеведущая, к слову, пришла в образе вдовы (черная вуаль, прилагалась) и весь праздник «держала траур». Фото: @peopletalkru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 Даня Милохин тоже решил поэкспериментировать с образом и пришел (не первый раз, кстати) только в половине строгого смокинга. Фото: @peopletalkru 6/7 Ксения Собчак за день сменила несколько нарядов: синий брючный костюм - на желтый с юбкой и назвалась «дальней родственницей из Уфы». Фото: @xenia_sobchak 7/7 В финале свадьбы ведущая мероприятия переоделась в платье от Alexander McQueen и надела корону. Фото: @xenia_sobchak

Цыганский табор (жаль, что без медведей), ретро-автомобиль, который после поменяли на лимузин, отсылки ко всевозможным скандалам, в которых был замешан жених, детский хор, драка Эльдара Джарахова, эпатажные Моргенштерн и Дилара – и, правда, есть, что пообсуждать. В начале мероприятия невеста появилась в роскошном платье бренда Milla Nova (на сайте Aurora его цена составляет 135 тысяч рублей), жених – в сером костюме, а уже во второй части свадьбы они поменялись ролями. Рэпер предстал в свадебном платье, а невеста – в черном смокинге. Кстати, отдельно стоит отметить появление Дилары – она въехала в зал на белой лошади, которую под узды вела Ксения Собчак.

Видео дня

На свадьбе блистали не только виновники торжества, но и многочисленные звездные гости. Так, блогер Настя Ивлеева, которая, к слову, недавно пережила развод с рэпером Элджеем, пришла в образе вдовы (черная вуаль, прилагалась) и весь праздник «держала траур». Звезда TikTok Даня Милохин тоже решил поэкспериментировать с образом и пришел (не первый раз, кстати) в половине строгого смокинга. Вторую часть костюма сложно описать словами – ее просто надо видеть (что-то на радужном). Ведущая свадьбы Ксения Собчак за день сменила аж три наряда: синий брючный костюм - на желтый с юбкой в стиле свадьбы и назвалась «дальней родственницей из Уфы». В финале свадьбы ведущая переоделась в платье от Alexander McQueen и надела корону.