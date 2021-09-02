Питт оспаривает решение об опеке Джоли над детьми

Анджелина Джоли и Брэд Питт подали на развод еще в далеком 2016 году, но до сих пор не могут решить вопрос, связанный с общими наследниками. Адвокаты голливудского актера в очередной раз потребовали пересмотра дела об опеке над детьми.

В июле текущего года апелляционный суд Калифорнии удовлетворил просьбу Джоли о пересмотре права опеки. В результате актрисе удалось сохранить над детьми постоянную опеку, а Питту ничего не остается, кроме как права посещения. Такой расклад событий Брэда не устроил, поэтому он подал соответствующую апелляцию с просьбой пересмотра дела об опеке.

"После более чем четырех лет тяжбы, каждый день которой причинял вред детям и их отцу, решение о единоличной опеке матери стоит отменить",

— сказано в документе.