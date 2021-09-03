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"Я создан не для работы": Шаляпин заявил, что быть на содержании у женщины не стыдно

Мира Маркина
2 часа назад

Певца Прохора Шаляпина часто обвиняют в том, что он живет за счет своих состоятельных возлюбленных. Недавно артист завел аккаунт в TikTok, в котором публикует короткие ролики с размышлениями. Несколько видео посвящены этой теме.

Шаляпин: "Я создан не для работы"
Фото: @shalyapin_official@shalyapin_official

"Многие меня упрекают, что я живу за чужой счет. Во-первых, не за чужой счет: Господь посылает. Во-вторых, я создан не для работы, а для счастья, любви, удовольствий и отдыха", - заявил Шаляпин.

В другом ролике певец высказал мнение, что в семье должны работать женщины:

"Женщины должны работать, а мужчины должны быть хозяевами в семье. Так что, идите вы все, дорогие дамы, на работу".

Ранее стало известно, сколько стоит обучение дочери Кудрявцевой.

Звёзды,Прохор Шаляпин,
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