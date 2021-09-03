Шаляпин: "Я создан не для работы"

Певца Прохора Шаляпина часто обвиняют в том, что он живет за счет своих состоятельных возлюбленных. Недавно артист завел аккаунт в TikTok, в котором публикует короткие ролики с размышлениями. Несколько видео посвящены этой теме.
"Многие меня упрекают, что я живу за чужой счет. Во-первых, не за чужой счет: Господь посылает. Во-вторых, я создан не для работы, а для счастья, любви, удовольствий и отдыха", - заявил Шаляпин.
В другом ролике певец высказал мнение, что в семье должны работать женщины:
"Женщины должны работать, а мужчины должны быть хозяевами в семье. Так что, идите вы все, дорогие дамы, на работу".
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