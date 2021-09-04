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МакSим дала первое интервью после комы

Мария Кимакович
2 часа назад

Певица рассказала о самочувствии в передаче “Вечерний Ургант”.

Лично явиться в студию, чтобы пообщаться с Иваном Ургантом, Марина (настоящее имя певицы) не смогла, поскольку после болезни сильно похудела и еще с трудом передвигается. Но ведущий и артистка пообщались в эфире по телефону.

МакSим поблагодарила всех, кто переживал за нее, пока она находилась в больнице.

Хочется сказать «спасибо» всем тем, кто за меня переживал. Благодаря вашим переживаниям я сейчас стою на своих ногах, нахожусь в здравом уме и твердой памяти,

— сказала певица.

Также МакSим вспомнила момент, когда вышла из комы:

Никто просто не мог поверить в это чудо.

Первым желанием, по словам певицы, было съесть чизбургер.

Меня спросили, что сейчас я бы хотела. Я ответила: чизбургер ролл, соус кисло-сладкий, колу без льда,

— призналась исполнительница.

На вопрос, как она сейчас себя чувствует, МакSим ответила:

Друзья, все на мне заживает как на собаке.

Первого сентября певица впервые появилась на публике после болезни: она отвела в школу дочерей. Но на сцену в ближайшее время МакSим вряд ли вернется, певице предстоит пройти курс реабилитации, чтобы вернуться к привычному образу жизни.

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Звёзды,Видео,Прохор Шаляпин,Иван Ургант,
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