МакSим дала первое интервью после комы

Певица рассказала о самочувствии в передаче “Вечерний Ургант”.

Лично явиться в студию, чтобы пообщаться с Иваном Ургантом, Марина (настоящее имя певицы) не смогла, поскольку после болезни сильно похудела и еще с трудом передвигается. Но ведущий и артистка пообщались в эфире по телефону.

МакSим поблагодарила всех, кто переживал за нее, пока она находилась в больнице.

Хочется сказать «спасибо» всем тем, кто за меня переживал. Благодаря вашим переживаниям я сейчас стою на своих ногах, нахожусь в здравом уме и твердой памяти,

— сказала певица.

Также МакSим вспомнила момент, когда вышла из комы:

Никто просто не мог поверить в это чудо.

Первым желанием, по словам певицы, было съесть чизбургер.

Меня спросили, что сейчас я бы хотела. Я ответила: чизбургер ролл, соус кисло-сладкий, колу без льда,

— призналась исполнительница.

На вопрос, как она сейчас себя чувствует, МакSим ответила:

Друзья, все на мне заживает как на собаке.