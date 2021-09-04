МакSим дала первое интервью после комы

Певица рассказала о самочувствии в передаче “Вечерний Ургант”.
Лично явиться в студию, чтобы пообщаться с Иваном Ургантом, Марина (настоящее имя певицы) не смогла, поскольку после болезни сильно похудела и еще с трудом передвигается. Но ведущий и артистка пообщались в эфире по телефону.
МакSим поблагодарила всех, кто переживал за нее, пока она находилась в больнице.
Хочется сказать «спасибо» всем тем, кто за меня переживал. Благодаря вашим переживаниям я сейчас стою на своих ногах, нахожусь в здравом уме и твердой памяти,
— сказала певица.
Также МакSим вспомнила момент, когда вышла из комы:
Никто просто не мог поверить в это чудо.
Первым желанием, по словам певицы, было съесть чизбургер.
Меня спросили, что сейчас я бы хотела. Я ответила: чизбургер ролл, соус кисло-сладкий, колу без льда,
— призналась исполнительница.
На вопрос, как она сейчас себя чувствует, МакSим ответила:
Друзья, все на мне заживает как на собаке.
Первого сентября певица впервые появилась на публике после болезни: она отвела в школу дочерей. Но на сцену в ближайшее время МакSим вряд ли вернется, певице предстоит пройти курс реабилитации, чтобы вернуться к привычному образу жизни.