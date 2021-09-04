Данко назвал болезнь МакSим пиаром

Исполнитель убежден, что певица обманывает своих поклонников. Такое заявление артист сделал в беседе с корреспондентом Day.ru.
Данко высказал предположение, что МакSим оказалась в больнице из-за проблем с алкоголем или после пластической операции. Свои домыслы он аргументирует тем, что за все время, пока певица не появлялась на публике, нигде не появилось ни одной ее фотографии или видео. Певец считает, что это очень странно, поскольку нашлись бы люди, которые все равно сделали бы хоть один снимок.
Кроме того Данко отметил, что видел множество статей в прессе, где представители певицы якобы сами признавались в том, что вся эта история является пиаром.
Пиарщики признались, что это был пиар и все придумано,
— заявил певец.
Также Данко удивило то, что МакSим, о которой пишут, что она сейчас с трудом ходит, появилась 1 сентября на линейке дочери на каблуках.