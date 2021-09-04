Данко назвал болезнь МакSим пиаром

Данко высказал предположение, что МакSим оказалась в больнице из-за проблем с алкоголем или после пластической операции. Свои домыслы он аргументирует тем, что за все время, пока певица не появлялась на публике, нигде не появилось ни одной ее фотографии или видео. Певец считает, что это очень странно, поскольку нашлись бы люди, которые все равно сделали бы хоть один снимок.