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«Сейчас она под капельницей»: Мальков рассказал о госпитализации Макеевой

Кристина Уколова
1 час назад

Бизнесмен Роман Мальков сообщил о госпитализации своей жены актрисы Анастасии Макеевой в Instagram-аккаунте. Он опубликовал видеозапись с приездом скорой помощи. В произошедшем он обвинил журналистов, которые регулярно освещают развод Малькова с экс-супругой из-за Макеевой. Мужчина попросил СМИ прекратить травлю Анастасии. Он подчеркнул, что она не имеет отношения к его конфликту с бывшей женой Светланой из-за алиментов.

«Когда вы остановитесь? Постоянные скорые, потеря голоса! И Сейчас в очередной раз была вызвана скорая, в этот раз увезли в срочном порядке в больницу!!! Сейчас она под капельницей! Что дальше, неизвестно! Только молиться за неё!!! Настя уже была в коме, и ее чудом спасли! ОСТАНОВИТЕСЬ!! Не трогайте и не упоминайте ее имя в истории, к которой она не имеет отношения! Это моя история, я сам решаю эти вопросы в правовом поле!! Я официально заявляю, что если выходит Передача «прямой эфир с Малаховым», которую Снимали где ложная информация и упоминающая имя и фамилию моей жены, то подаю на передачу «Прямой Эфир» в суд, так же на сми, которые продолжат травлю и тем самым нанося не поправимый вред её здоровью и физическому состоянию! Не дай, Бог, с Настей, что-то случится!!!», — объяснил ситуацию Мальков.

Совсем недавно Макеева отменила спектакли и планировала отдохнуть на Байкале и на Камчатке.

Тем временем певец Данко назвал болезнь МакSим пиаром.

Звёзды,Видео,Анастасия Макеева,
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