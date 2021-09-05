Жена актера сериала «Счастливы вместе» сообщила о разводе

Актер Виктор Логинов, известный телезрителям по роли Гены Букина в сериале «Счастливы вместе», в октябре прошлого года женился в четвертый раз. Его супругой стала молодая актриса Мария Гуськова. Она младше актера на 24 года. Впрочем, молодожены заверяли всех, что счастливы, а разница в возрасте им совсем не мешает.