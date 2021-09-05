Жена актера сериала «Счастливы вместе» сообщила о разводе

Актер Виктор Логинов, известный телезрителям по роли Гены Букина в сериале «Счастливы вместе», в октябре прошлого года женился в четвертый раз. Его супругой стала молодая актриса Мария Гуськова. Она младше актера на 24 года. Впрочем, молодожены заверяли всех, что счастливы, а разница в возрасте им совсем не мешает.
И вот теперь Мария сообщила в своем Instagram-аккаунте о том, что разводится.
«Друзья, я официально заявляю, что я развожусь», — сообщила Гуськова.
Причины такого решения пока неизвестны. Но друзья пары допускают, что большая разница в возрасте могла сыграть свою роль. Напомним, что Логинов уже трижды связывал себя брачными узами и четыре раза становился отцом.