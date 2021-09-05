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Молодая жена актера сериала «Счастливы вместе» сообщила о разводе

Кристина Уколова
1 час назад

Актер Виктор Логинов, известный телезрителям по роли Гены Букина в сериале «Счастливы вместе», в октябре прошлого года женился в четвертый раз. Его супругой стала молодая актриса Мария Гуськова. Она младше актера на 24 года. Впрочем, молодожены заверяли всех, что счастливы, а разница в возрасте им совсем не мешает.

Жена актера сериала «Счастливы вместе» сообщила о разводе
Фото: @guskova.maria@guskova.maria
@guskova.maria

И вот теперь Мария сообщила в своем Instagram-аккаунте о том, что разводится.

«Друзья, я официально заявляю, что я развожусь», — сообщила Гуськова.

Причины такого решения пока неизвестны. Но друзья пары допускают, что большая разница в возрасте могла сыграть свою роль. Напомним, что Логинов уже трижды связывал себя брачными узами и четыре раза становился отцом.

Ранее Роман Мальков сообщил о госпитализации актрисы Анастасии Макеевой.

Звёзды,Виктор Логинов,Анастасия Макеева,Мария Гуськова,
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