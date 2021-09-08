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Варнава призналась в романе с женатым мужчиной

Мария Каткова
1 час назад

Екатерина Варнава рассказала об одном периоде своей жизни, когда она состояла в отношениях с женатым мужчиной. Об этом она сообщила в в эфире шоу YouTube-канала Tatler Russia.

Варнава призналась в романе с женатым мужчиной
Фото: @kativarnava@kativarnava

Она призналась в этом, когда отвечала на вопрос относительно парней своих подруг. По словам Варнавы, она даже никогда не смотрела в сторону этих мужчин.

"Ни разу такого не было, чтобы я увела парня у подруги. Как-то я даже не смотрела в эту сторону. А зачем мне это нужно? Могу сказать, что одно время я была любовницей. Но это был не муж моей подруги", — призналась Варнава.

Личность человека, с которым она состояла в отношениях, Варнава не стала. Сейчас она встречается с режиссером Александром Молочникоым. Как заявила сама юмористка, она уже задумывается о замужестве и появлении ребенка.

Пока одни говорят о семейном счастье, другие продолжают словесные перепалки в своих социальных сетях. Бородина обвинила Собчак в том, что та причинила ей много боли.

Звёзды,Екатерина Варнава,
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