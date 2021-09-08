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Краско выписали из больницы

Мира Маркина
38 минут назад

Народного артиста России Ивана Краско выписали из больницы. Об этом сообщает ТАСС.

В ближайшее время актер выйдет на сцену:

«Мы открываем 80-й юбилейный сезон 10 сентября спектаклем "Я вернулся в мой город", в котором участвует Иван Иванович. Специально мы открываем не премьерой, а этим спектаклем. Он сегодня был в театре и сказал, что будет на сборе труппы 10 сентября и будет 10 сентября играть спектакль», — рассказали в пресс-службе театра имени Комиссаржевской.

В конце августа 90-летний Иван Краско попал в больницу с подозрением на микроинсульт.

Звёзды,Видео,Иван Краско,
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