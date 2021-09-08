Краско выписали из больницы

«Мы открываем 80-й юбилейный сезон 10 сентября спектаклем "Я вернулся в мой город", в котором участвует Иван Иванович. Специально мы открываем не премьерой, а этим спектаклем. Он сегодня был в театре и сказал, что будет на сборе труппы 10 сентября и будет 10 сентября играть спектакль», — рассказали в пресс-службе театра имени Комиссаржевской.