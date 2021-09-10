Ида Галич рассказала о госпитализации сына

Блогер Ида Галич рассказала на своей странице в Instagram, что восьмого сентября ее сына госпитализировали с подозрением на эпилептический приступ.
"Утром 8 Сентября у нашего сыночка случился припадок, похожий на эпилептический. Это были самые страшные четыре минуты в моей жизни. Мы вызвали скорую, которая, к слову, очень быстро приехала к нам в коттеджный поселок",
— поделилась Ида.
Она также рассказала, что врачи заявили о необходимости сделать МРТ, чтобы исключить кровоизлияния и опухоль. И тогда было приято решение госпитализировать маленького Леона.
К счастью, все самые страшные диагнозы не подтвердились:
"Скорее всего наша судорога была вызвана отравлением. Будем следить!"
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