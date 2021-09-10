Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Войти в почту

Ида Галич рассказала о госпитализации сына

Мария Иглина
1 час назад

Блогер Ида Галич рассказала на своей странице в Instagram, что восьмого сентября ее сына госпитализировали с подозрением на эпилептический приступ.

Ида Галич рассказала о госпитализации сына
Фото: @galichida@galichida

"Утром 8 Сентября у нашего сыночка случился припадок, похожий на эпилептический. Это были самые страшные четыре минуты в моей жизни. Мы вызвали скорую, которая, к слову, очень быстро приехала к нам в коттеджный поселок",

— поделилась Ида.

Она также рассказала, что врачи заявили о необходимости сделать МРТ, чтобы исключить кровоизлияния и опухоль. И тогда было приято решение госпитализировать маленького Леона.

К счастью, все самые страшные диагнозы не подтвердились:

"Скорее всего наша судорога была вызвана отравлением. Будем следить!"

Читайте также о том, что Алеся Кафельникова выложила фото прямо из родильной палаты.

Звёзды,Ида Галич,Алеся Кафельникова,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители