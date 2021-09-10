Шнуров тайно стал отцом в третий раз

В 2018 году, после громкого расставания с Матильдой, Сергей Шнуров женился на дочери уральского бизнесмена миллиардера Валерия Абрамова — Ольге. И вот теперь у пары родился ребенок почти полгода назад. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
"Мой план сегодня вернуться домой, искупать сына и покормить щегла. И это самое главное и масштабное, что в принципе может быть. Пришел, одних покормил — уже другие жрать хотят. Та обоссалась, этот обосрался",
— заявил музыкант в интервью.
Шнуров также признался, что стал семейным человеком.