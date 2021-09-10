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Шнуров тайно стал отцом в третий раз

Мария Иглина
3 часа назад

В 2018 году, после громкого расставания с Матильдой, Сергей Шнуров женился на дочери уральского бизнесмена миллиардера Валерия Абрамова — Ольге. И вот теперь у пары родился ребенок почти полгода назад. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Шнуров тайно стал отцом в третий раз
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мой план сегодня вернуться домой, искупать сына и покормить щегла. И это самое главное и масштабное, что в принципе может быть. Пришел, одних покормил — уже другие жрать хотят. Та обоссалась, этот обосрался",

— заявил музыкант в интервью.

Шнуров также признался, что стал семейным человеком.

Также беременная Серябкина появилась на телевидении.

Звёзды,Валерий Абрамов,Сергей Шнуров,
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