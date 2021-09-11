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Стас Пьеха: "Я был обыкновенным наркоманом"

Диана Товсепова
50 минут назад

О пагубной привычки певец Стась Пьеха рассказывал ранее. Он описывал это как падение в пропасть и рассказывал, что понимал: спасение — только в его руках. Шесть лет назад мужчине все же удалость спастись и уйти от зависимости.

Стас Пьеха: "Я был обыкновенным наркоманом"
Фото: @wolfieha@wolfieha

Сейчас, в День трезвости, музыкант рассказал о страшном времени в своей жизни:

«Да, я был обыкновенным наркоманом без надежды, перспектив и шансов на дальнейшую жизнь. Все, на что меня хватало — уходить как можно дальше от своих страхов, тревог, стыда, одиночества и прочих чувств, уходить в глубокое систематическое употребление.

Даже когда мне чудом даровали второй шанс, мое мышление превратилось в кошмар», — признался Пьеха.

Но ему удалось изменить свою жизнь, и сегодня Стас понимает, что делать, чтобы вернуться в строй.

«Всегда есть возможность лечь в реабилитацию, работать с психологом или психиатром, начать посещать столь мощные и спасительные 12-шаговые сообщества абсолютно бесплатно...

У вас постоянно есть этот выбор, просто помните об этом», рассказывает он.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что произошло с сыном Стаса Пьехи.

Звёзды,Стас Пьеха,
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