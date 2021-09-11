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Звезда "Миража" рассказала о способности Пугачевой "рушить карьеры неугодных"

Диана Товсепова
1 час назад

Экс-солистка группы «Мираж» Наталья Гулькина в интервью Елене Ханге на YouTube рассказала о самых влиятельных звездах в российском шоу-бизнесе.

Звезда рассказала, как Пугачева "рушила карьеры неугодных"
Фото: Кадр из передачи на YouTubeКадр из передачи на YouTube

Они, по ее словам, решают, кого из артистов "пустят" на телевидение, а кто сможет транслироваться на радио. Она считает, что одним из таких авторитетных «серых кардиналов» является Алла Пугачева.

По ее словам, Примадонна может с легкостью разрушить карьеру любого неугодного артиста. Раньше их отбирал Иосиф Кобзон, а затем это право ушло к Пугачевой.

Алла Борисовна одним звонком могла поставить крест на будущем любого исполнителя, считает звезда "Миража". Неугодного артиста просто переставали приглашать к участию в программах на телевидении.

Наталья рассказала, что знает целый список певиц, которых «услышала Алла Борисовна, и их не стало слышно». Она посетовала. Кроме того, она пожаловалась на то, что в российском шоу-бизнесе все продается, а места для справедливости нет.

Бывшая солистка «Миража» также рассказала, что именно Примадонна повлияла на решение отправить на песенный конкурс "Евровидение-2021" молодую артистку Манижу Сангин. Гулькина уверена, что никакого народного голосования для отбора артистов на самом деле не проводилось.

Ранее "Рамблер" рассказывал об откровенном признании Стаса Пьехи о своем прошлом.

Звёзды,Наталья Гулькина,Стас Пьеха,Иосиф Кобзон,Алла Пугачева,
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