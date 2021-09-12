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Наряды звезд, которые шокируют: все, что нужно знать о Met Gala

Мира Маркина
54 минуты назад

В ожидании ежегодного бала Института костюма Met Gala «Рамблер» решил собрать не только все, что нужно знать об этом мероприятии, но и наряды звезд, которые откровенно шокировали публику.

Рианна в наряде от китайского дизайнера Гоу Пей на Met Gala в 2015 году.
1/11 Рианна в наряде от китайского дизайнера Гоу Пей на Met Gala в 2015 году.
Фото: globallookpress.com
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Сара Джессика Паркер в Dolce & Gabbana на Met Gala в 2018 году.
2/11 Сара Джессика Паркер в Dolce & Gabbana на Met Gala в 2018 году.
Фото: globallookpress.com
Джаред Лето в наряде от Gucci, который состоял из алого платья обильно декорированного стразами, и со второй головой на Met Gala в 2019 году.
3/11 Джаред Лето в наряде от Gucci, который состоял из алого платья обильно декорированного стразами, и со второй головой на Met Gala в 2019 году.
Фото: globallookpress.com
Карди Би в платье от Тома Брауна с рубинами на груди, стоимость которых оценивается в 250 тысяч долларов, на Met Gala в 2018 году.
4/11 Карди Би в платье от Тома Брауна с рубинами на груди, стоимость которых оценивается в 250 тысяч долларов, на Met Gala в 2018 году.
Фото: globallookpress.com
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Лана Дель Рей и Джаред Лето в божественных образах от Gucci на Met Gala в 2018 году.
5/11 Лана Дель Рей и Джаред Лето в божественных образах от Gucci на Met Gala в 2018 году.
Фото: globallookpress.com
Билли Портер (он же новая фея-крестная в мюзикле «Золушка») в костюме The Blonds прибыл на Met Gala 2019 в парадных носилках.
6/11 Билли Портер (он же новая фея-крестная в мюзикле «Золушка») в костюме The Blonds прибыл на Met Gala 2019 в парадных носилках.
Фото: globallookpress.com
Кэти Перри в серебристом платье-люстре Moschino со свечами и кристаллами на Met Gala в 2019 году.
7/11 Кэти Перри в серебристом платье-люстре Moschino со свечами и кристаллами на Met Gala в 2019 году.
Фото: globallookpress.com
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Бейонсе в прозрачном платье, расшитом стразами, на Met Gala в 2015 году.
8/11 Бейонсе в прозрачном платье, расшитом стразами, на Met Gala в 2015 году.
Фото: globallookpress.com
Кара Делевинь в костюме Chanel серебряного цвета с глубоким V-образным вырезом на Met Gala в 2017 году.
9/11 Кара Делевинь в костюме Chanel серебряного цвета с глубоким V-образным вырезом на Met Gala в 2017 году.
Фото: globallookpress.com
Майли Сайрус в сетчатом платье Marc Jacobs и с ирокезом на Met Gala в 2013 году.
10/11 Майли Сайрус в сетчатом платье Marc Jacobs и с ирокезом на Met Gala в 2013 году.
Фото: globallookpress.com
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Супермодель Белла Хадид в черном комбинезоне от Alexander Wang на Met Gala в 2017 году.
11/11 Супермодель Белла Хадид в черном комбинезоне от Alexander Wang на Met Gala в 2017 году.
Фото: globallookpress.com

Созданию бала Института костюма (его еще называют «Оскаром Восточного побережья» и главной вечеринкой мира моды) мы обязаны Элеонор Ламберт, владелице рекламного агентства, которая возглавляла отдел связей с общественностью Музея американского искусства Уитни. В 1948 году она запустила Неделю моды в Нью-Йорке, в том же году организовала и первый Met Gala – мероприятие появилось синхронно с Музеем моды, который открылся при Метрополитен-музее. Правда, тогда выглядел праздничный вечер несколько иначе: это был торжественный ужин, входной билет на который стоил 50 долларов (в его стоимость даже входила аренда костюма из фонда музея).

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В 1972 году к команде Института костюма в качестве распорядителя присоединилась Диана Вриланд – на тот момент ее только-только уволили с поста главного редактора американского Vogue. С ее приходом бал стал светским событием, а традиционный ужин превратился в одно из главных событий модной индустрии, каждое из которых посвящено определённой теме и связано с выставкой.

В 1995 году хозяйкой бала стала Анна Винтур, которая и по сей день занимает этот пост – именно при ней гостями мероприятия стали голливудские звезды, чье появление на красной дорожке Винтур утверждает лично. Кстати, стоимость входного билета возросла до 30 тысяч долларов (и это только за вход). Чтобы сесть за стол, придется заплатить еще 275 тысяч долларов.

Это еще не все: при Анне Винтур появились и другие правила, которые строго (ну почти!) соблюдаются при организации и проведении Met Gala. Так, по ее распоряжению гостям не подают блюда с петрушкой, потому что она может застрять в зубах, а также с луком и с чесноком, чтобы избежать конфузов с неприятным запахом изо рта. В 2015 году действующий главный редактор Vogue (Винтур занимает пост аж с 1988 года) попросила гостей воздержаться от социальных сетей и селфи. Правда, это ее правило периодически нарушают. Например, Ким Кардашьян в 2015 году стала первой кто ослушался Винтур. За что и поплатилась: в 2016 году за несколько дней до Met Gala Анна отправила Ким и Канье Уэсту письмо, в котором официально вынесла последнее предупреждение. Как писали зарубежные СМИ, Винтур категорически запретила делать какие-либо снимки на личные гаджеты во время Met Gala.

В 2020 году в истории Бала Института костюма случился еще один крутой поворот – мероприятие отменили из-за пандемии коронавируса. Теперь же главная вечеринка мира моды возвращается, и уже 13 сентября звезды будут блистать в новых нарядах. Тема выставки и бала в честь ее открытия в 2021 году «Американская независимость». Интересно, чем же знаменитости порадуют зрителей – ведь у них было два года, чтобы основательно подготовиться к выходу на красную дорожку.

Звёзды,Фото,Анна Винтур,Ким Кардашьян,
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