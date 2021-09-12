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«Жесткий удар»: Королева рассказала о потере ребенка

Катерина Саломе
54 минуты назад

Певица Наташа Королева рассказала, что в ее жизни был выкидыш. Об этом она поведала в программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».

«Жесткий удар»: Королева рассказала о потере ребенка
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам исполнительницы, она решила подарить супругу ребенка, когда ей было 34 года, но завести малыша не получалось. Тогда пара решилась на ЭКО, но эмбрион не прижился.

Спустя четыре года, когда Наташе исполнилось 40, ей все-таки удалось забеременеть. Но из-за возраста и постоянных стрессов у Королевой случилась замершая беременность. А вскоре на фоне скандала с изменой мужа у нее произошел выкидыш.

«Для меня это был очень жесткий удар. Никому не хочу пожелать пройти через тот ад, через который я прошла в тот период. После этой истории мне вообще ничего не страшно, если это не потеря близких»,

— заявила Наташа, добавив, что после этого она погрузилась в работу, дабы не потерять рассудок и не обозлиться.

Еще одна известная артистка Екатерина Варнава тоже призналась, что пережила выкидыш. Она отметила, что для счастья ей не хватает радости материнства.

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