«Жесткий удар»: Королева рассказала о потере ребенка

Певица Наташа Королева рассказала, что в ее жизни был выкидыш. Об этом она поведала в программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».

По словам исполнительницы, она решила подарить супругу ребенка, когда ей было 34 года, но завести малыша не получалось. Тогда пара решилась на ЭКО, но эмбрион не прижился.

Спустя четыре года, когда Наташе исполнилось 40, ей все-таки удалось забеременеть. Но из-за возраста и постоянных стрессов у Королевой случилась замершая беременность. А вскоре на фоне скандала с изменой мужа у нее произошел выкидыш.

«Для меня это был очень жесткий удар. Никому не хочу пожелать пройти через тот ад, через который я прошла в тот период. После этой истории мне вообще ничего не страшно, если это не потеря близких»,

— заявила Наташа, добавив, что после этого она погрузилась в работу, дабы не потерять рассудок и не обозлиться.