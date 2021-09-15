Железняк рассказала, что работает ради ипотеки

Российская актриса Олеся Железняк, сыгравшая роли в "Моей прекрасной няне" и "Сватах", рассказала о том, что старается много работать ради выплаты ипотеки. Об этом сообщает портал "Дни.ру".

По словам актрисы, она старается много работать для того, чтобы выплачивать ипотеку за квартиру. Для этого она берет больше проектов в театре и кино.

Железняк рассказала, что живет в четырехкомнатной квартире, но призналась, что обставлена она довольно скромно.

"Квартира у нас четырехкомнатная, но без страз, колонн и инкрустаций. Большую же часть времени там провожу на кухне – готовлю для большой семьи. Ибо прислуги у нас нет"