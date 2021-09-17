Моргенштерн: "Я, как нормальный русский мужик, подкаблучник"

Рэпер Моргенштерн вновь стал гостем Youtube-шоу "Что было дальше?". На этот раз он пришел вместе со своей супругой. Пара узаконила отношения совсем недавно, отметив событие с размахом.
Комик Алексей Щербаков полюбопытствовал, кто главный в их семье.
Артист дал неожиданный ответ:
"Кто в семье главный? Конечно, жена. Я, как нормальный русский мужик, подкаблучник".
Моргенштерн неоднократно говорил в различных интервью, что очень любит свою избранницу Дилару.
По следам недавно состоявшейся свадьбы популярного рэпера мы собрали самые яркие моменты торжества.