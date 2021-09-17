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Моргенштерн: "Я, как нормальный русский мужик, подкаблучник"

Стелла Шмель
1 час назад

Рэпер Моргенштерн вновь стал гостем Youtube-шоу "Что было дальше?". На этот раз он пришел вместе со своей супругой. Пара узаконила отношения совсем недавно, отметив событие с размахом.

Комик Алексей Щербаков полюбопытствовал, кто главный в их семье.

Артист дал неожиданный ответ:

"Кто в семье главный? Конечно, жена. Я, как нормальный русский мужик, подкаблучник".

Моргенштерн неоднократно говорил в различных интервью, что очень любит свою избранницу Дилару.

По следам недавно состоявшейся свадьбы популярного рэпера мы собрали самые яркие моменты торжества.

Звёзды,Видео,Алексей Щербаков,
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