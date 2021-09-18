Подруга Бородиной рассекретила ее бойфренда

На странице Instagram одной из подруг телеведущей появилось интересное видео.

Фото: @borodylia @borodylia

Ксения Бородина недавно развелась с супругом и отцом своей второй дочери Курбаном Омаровым. Телеведущая твердо решила не афишировать личную жизнь. И хотя начали появляться слухи, что у Ксении появился новый мужчина, Бородина хранила молчание.

Но на одной из вечеринок телеведущую заметили в обществе мужчины. Видео с праздника выложила в социальную сеть подруга Бородиной.

В романтических отношениях пары сомневаться не приходится: мужчина нежно обнимает Ксению, а она поглаживает его по руке и кажется совершенно счастливой.

Instagram

Мужчиной, держащим Бородину в объятиях, оказался предприниматель Эрик Авагян, в обществе которого Ксения была замечена и ранее. Но и телеведущая. и Авагян отрицали наличие между ними отношений.

Поклонники Бородиной теперь уверены, что Эрик Авагян — новый мужчина их любимицы. Ксения наслаждается жизнью незамужней женщины и выглядит счастливой.