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Как выглядит группа ABBA спустя 40 лет

Анна Шутова
1 час назад

В сентябре шведская группа ABBA объявила о выходе 5 ноября нового альбома Voyage и старте их концертного тура. За последние 40 лет солисты квартета сильно изменились. Как они выглядят теперь — в галерее "Рамблера".

Группа ABBA была названа по первым буквам имен исполнителей: Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон, Анни-Фрид Лингстад.
1/7 Группа ABBA была названа по первым буквам имен исполнителей: Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон, Анни-Фрид Лингстад.
Фото: @abba
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Они активно выступали и записывали альбомы с 1972 по 1982 год.
2/7 Они активно выступали и записывали альбомы с 1972 по 1982 год.
Фото: @abba
Первый хит Waterloo квартет написал в 1974 году. В этом же году они победили на "Евровидении".
3/7 Первый хит Waterloo квартет написал в 1974 году. В этом же году они победили на "Евровидении".
Фото: globallookpress.com
Стиль группы ABBA в 70-х стал популярен во всем мире.
4/7 Стиль группы ABBA в 70-х стал популярен во всем мире.
Фото: globallookpress.com
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В 1975–1976 годах были записаны песни SOS, ​​Mamma Mia, Fernando, Dancing Queen и Money, Money, Money.
5/7 В 1975–1976 годах были записаны песни SOS, ​​Mamma Mia, Fernando, Dancing Queen и Money, Money, Money.
Фото: globallookpress.com
Но вместе с яркими 70-ми закончилась и громкая карьера артистов. В итоге квартет пропал почти на 40 лет.
6/7 Но вместе с яркими 70-ми закончилась и громкая карьера артистов. В итоге квартет пропал почти на 40 лет.
Фото: globallookpress.com
О воссоединении группа заявила в TikTok. ABBA собирается открыть в Лондоне площадку, на которой будут выступать их голограммы в молодости.
7/7 О воссоединении группа заявила в TikTok. ABBA собирается открыть в Лондоне площадку, на которой будут выступать их голограммы в молодости.
Фото: @abba

Группа ABBA была названа по первым буквам имен исполнителей: Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон, Анни-Фрид Лингстад. Они активно выступали и записывали альбомы с 1972 по 1982 год. Первый хит Waterloo квартет написал в 1974 году. В этом же году они победили на "Евровидении". Стиль группы ABBA в 70-х стал популярен во всем мире. В 1975–1976 годах были записаны песни SOS, Mamma Mia, Fernando, Dancing Queen и Money, Money, Money. Но вместе с яркими 70-ми закончилась и громкая карьера артистов: отношения в группе испортились, а новые работы не становились популярны. В итоге квартет пропал почти на 40 лет.

О воссоединении группа заявила в TikTok. ABBA собирается открыть в Лондоне площадку, на которой будут выступать не они сами, а их голограммы в молодости.

Звёзды,Фото,Бьорн Ульвеус,Агнета Фельтског,Бенни Андерссон,
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