Как выглядит группа ABBA спустя 40 лет

В сентябре шведская группа ABBA объявила о выходе 5 ноября нового альбома Voyage и старте их концертного тура. За последние 40 лет солисты квартета сильно изменились. Как они выглядят теперь — в галерее "Рамблера".

Группа ABBA была названа по первым буквам имен исполнителей: Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон, Анни-Фрид Лингстад. Они активно выступали и записывали альбомы с 1972 по 1982 год. Первый хит Waterloo квартет написал в 1974 году. В этом же году они победили на "Евровидении". Стиль группы ABBA в 70-х стал популярен во всем мире. В 1975–1976 годах были записаны песни SOS, Mamma Mia, Fernando, Dancing Queen и Money, Money, Money. Но вместе с яркими 70-ми закончилась и громкая карьера артистов: отношения в группе испортились, а новые работы не становились популярны. В итоге квартет пропал почти на 40 лет.