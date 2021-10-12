Фотографии обнаженных звезд в соцсетях

Гламурные знаменитости любят подогреть внимание публики откровенными фотографиями в соцсетях. Горячие снимки вызывают восхищение и бурные обсуждения поклонников и подписчиков, повышая рейтинг. Но на такой смелый шаг могут решиться не все. Мы сделали подборку фотографий звезд, которые набрались смелости и выставили все свои прелести напоказ.

1/8 Бритни Спирс Фото: Bigpicture.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/8 Леди Гага Фото: Bigpicture.ru 3/8 Белла Торн Фото: Bigpicture.ru 4/8 Карди Би Фото: Bigpicture.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/8 Лиам Пейн Фото: Bigpicture.ru 6/8 Кайли Дженнер Фото: Bigpicture.ru 7/8 Майли Сайрус Фото: Bigpicture.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/8 Ченнинг Татум Фото: Bigpicture.ru

Если вы считаете, что фотографии в голом виде не предназначены для чужих глаз, то в мире шоу-бизнесе таких стереотипов не существует. Дерзкие звезды публикуют свои откровенные снимки в соцсетях, ничуть не смущаясь. Каждое обнаженное фото вызывает бурю эмоций у пользователей и вдохновляет знаменитостей на новые горячие кадры. Вот звезды, которые отбросили в сторону одежду и предрассудки.

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Бритни Спирс

После скандальных разбирательств с отцом Бритни ощущает себя свободной как никогда. Певица прекрасно демонстрирует это на новых фотографиях. Она загрузила обнаженное фото в Инстаграм и поблагодарила поклонников за поддержку. Певица прикрыла грудь лишь цветочками.

Леди Гага

Поклонники были в восторге, когда звезда опубликовала соблазнительные снимки в джакузи. Очертания ее стройного тела можно разглядеть сквозь прозрачную воду.

Белла Торн

Бывшая актриса «Диснея» любит делать секси-селфи. Она стала звездой OnlyFans, заработав на сайте 1,5 миллиона фунтов (около 147 миллиона рублей) за первую неделю. Красотка позирует на фоне вешалок с одеждой совершенно обнаженной.

Карди Би

Гламурная рэперша не привыкла стесняться, ведь раньше она работала стриптизершей. На горячем селфи перед зеркалом можно рассмотреть все детали ее соблазнительной фигуры.

Лиам Пейн

Британский певец загрузил в сторис пикантные фото, сделанные прямо в кровати. Мускулистое тело гламурного красавца снова свело поклонниц с ума.

Кайли Дженнер

Молодая миллионерша выглядит потрясающе как в одежде, так и без нее. Красотка порадовала подписчиков горячим фото у бассейна, прикрыв шляпой лишь голову.

Майли Сайрус

Певица уверена в себе на все 100% и подчеркивает это откровенным селфи, сделанным перед зеркалом. Она использовала графические элементы, чтобы Инстаграм не отклонил фото, сочтя его «неприемлемым».

Ченнинг Татум