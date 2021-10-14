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Отец Жанны Фриске объявил, что семья раздаст вещи певицы

Стелла Шмель
1 час назад

Отец певицы Жанны Фриске заявил, что семья приняла решение распродать и раздать некоторые личные вещи певицы. В том числе наряды, в которых выступала артистка. Об этом Владимир Фриске рассказал в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro.

Отец Фриске объявил, что раздаст вещи певицы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Так мы решили. Все вместе. Мы и наш Фонд. Недавно были на свадьбе незрячих. Молодые люди. Им по 16 лет. Они богом обижены. Мы решили этим детям подарить платье Жанны. Подарили также электронное пианино".

Нуждающимся отдадут концертные наряды, платья и другие предметы гардероба Жанны Фриске. Таким образом родственники певицы хотели бы сохранить память о своей дочери.

"Будем потихоньку продавать и раздавать ее вещи. Чтобы память у людей была. Нуждающимся будем отдавать вещи Жанны, чтобы не забывали девочку нашу".

Напомним, Жанна Фриске скончалась в 2015 году на 41-м году жизни после интенсивной борьбы с раком головного мозга.

Ранее Владимир Фриске рассказал, что у Жанны был брат-близнец. Оба родились недоношенными на седьмом месяце беременности.

Звёзды,Жанна Фриске,
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