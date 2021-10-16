"Сбитый летчик": как сейчас выглядит звезда нулевых Бьянка

"Сейчас сбитый летчик, выглядит как алкаш со стажем… И на интервью, по ходу, с бодуна", "Да, ей 36 лет сейчас, это уже не возраст, если есть деньги, можно выглядеть хорошо.. Она отёкшая вся, выпивает часто, и эти 15 лет квасила знатно. Хотя по фигуре она не очень поправилась", "Есть какое то ощущение, что она подпивает, потому что ей тяжело справится с чем-то. Может я ошибаюсь .Не от хейта говорю , а от переживания", "Честно говоря , вообще не узнаю Бьянку , смотрю на неё, но не могу понять что это она , больше Тетя Лида с 5ого подъезда"