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"Сбитый летчик": как сейчас выглядит звезда нулевых Бьянка

Мира Маркина
1 час назад

Популярная в 2000-х годах певица Бьянка пришла на ток-шоу "Алена, блин!" и зрители удивились тому, как выглядит певица. "Рамблер" собрал ее недавние фотографии и сравнил тем, когда она выглядела во времена популярности.

Татьяна Липницкая, более известная под псевдонимом Бьянка, прославилась в нулевых благодаря своим песням. Она — одна из первых исполнителей R&B в России.
1/6 Татьяна Липницкая, более известная под псевдонимом Бьянка, прославилась в нулевых благодаря своим песням. Она — одна из первых исполнителей R&B в России.
Фото: Кадр/YouTube "Алена, блин!"
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Сейчас она периодически выпускает новые треки, а также часто дает интервью журналистам.
2/6 Сейчас она периодически выпускает новые треки, а также часто дает интервью журналистам.
Фото: @biankarnb
Однако появление звезды в шоу вызвало волну негодования среди поклонников. Они отметили, что в свои 36 Бьянка выглядит хуже ровесниц.
3/6 Однако появление звезды в шоу вызвало волну негодования среди поклонников. Они отметили, что в свои 36 Бьянка выглядит хуже ровесниц.
Фото: @biankarnb
Большинство комментаторов уверены, что певица злоупотребляет алкоголем.
4/6 Большинство комментаторов уверены, что певица злоупотребляет алкоголем.
Фото: @biankarnb
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"Сейчас сбитый летчик, выглядит как алкаш со стажем… И на интервью, по ходу, с бодуна", "Да, ей 36 лет сейчас, это уже не возраст, если есть деньги, можно выглядеть хорошо.. Она отёкшая вся, выпивает часто, и эти 15 лет квасила знатно. Хотя по фигуре она не очень поправилась"
5/6 "Сейчас сбитый летчик, выглядит как алкаш со стажем… И на интервью, по ходу, с бодуна", "Да, ей 36 лет сейчас, это уже не возраст, если есть деньги, можно выглядеть хорошо.. Она отёкшая вся, выпивает часто, и эти 15 лет квасила знатно. Хотя по фигуре она не очень поправилась"
Фото: @biankarnb
Однако некоторые комментаторы решили возразить и заявили, что многие люди меняются с возрастом, и Бьянка — не исключение. По мнению пользователей, певица просто не делала пластических операций, как другие известные женщины в ее возрасте, поэтому многим непривычно видеть ее такой.
6/6 Однако некоторые комментаторы решили возразить и заявили, что многие люди меняются с возрастом, и Бьянка — не исключение. По мнению пользователей, певица просто не делала пластических операций, как другие известные женщины в ее возрасте, поэтому многим непривычно видеть ее такой.
Фото: @biankarnb

Татьяна Липницкая, более известная под псевдонимом Бьянка, прославилась в нулевых благодаря своим песням. Она — одна из первых исполнителей R&B в России. Сейчас она периодически выпускает новые треки, а также часто дает интервью журналистам.

Однако появление звезды в шоу вызвало волну негодования среди поклонников. Они отметили, что в свои 36 Бьянка выглядит хуже ровесниц. Большинство комментаторов уверены, что певица злоупотребляет алкоголем.

"Сейчас сбитый летчик, выглядит как алкаш со стажем… И на интервью, по ходу, с бодуна", "Да, ей 36 лет сейчас, это уже не возраст, если есть деньги, можно выглядеть хорошо.. Она отёкшая вся, выпивает часто, и эти 15 лет квасила знатно. Хотя по фигуре она не очень поправилась", "Есть какое то ощущение, что она подпивает, потому что ей тяжело справится с чем-то. Может я ошибаюсь .Не от хейта говорю , а от переживания", "Честно говоря , вообще не узнаю Бьянку , смотрю на неё, но не могу понять что это она , больше Тетя Лида с 5ого подъезда"

Однако некоторые комментаторы решили возразить и заявили, что многие люди меняются с возрастом, и Бьянка — не исключение. По мнению пользователей, певица просто не делала пластических операций, как другие известные женщины в ее возрасте, поэтому многим непривычно видеть ее такой.

Звёзды,Фото,Татьяна Липницкая,
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