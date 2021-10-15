«Жизнь меня покарала»: Новикова — об уходе из «Блестящих»

«Я предала свое дело, и за это жизнь меня покарала. Я пришла к продюсерам и сказала, что меня надо отпустить. Нельзя было так делать. Андрей Шлыков сказал, что впереди куча концертов и я должна денег. Муж Андрей меня не просил об этой жертве — уходу из группы. Я была счастлива, что ушла. Вела здоровый образ жизни. У нас родился сын Мирон. А потом Андрей начал пить. Он мог все разгромить в нашей квартире. Потом он взялся за себя. У нас появился второй сын Богдан. Я все забыла, как страшный сон. Но потом гром грянул с утроенной силой. Жить нам было не на что. Я продала украшения и машину. Потом вернулась в «Блестящие». Андрей был против моих выступлений»,