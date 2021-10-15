«Жизнь меня покарала»: Новикова — об уходе из «Блестящих»

В 2007 году певица Ксения Новикова покинула группу «Блестящие». О причине своего ухода артистка рассказала в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1».
«Я влюбилась в первого мужа Андрея Середу. Мы увиделись на дне рождения нашего друга. Пришло большое светлое чувство. Андрей был после развода. Я также не хотела никакую свадьбу, но мы очень хотели оба детей»,
— вспомнила исполнительница.
По признанию Новиковой, именно ради семьи она решила покинуть группу. Причем, как утверждает артистка, супруг ее об этом не просил — это было ее собственное решение, и Ксения была счастлива, что решилась уйти.
«Я предала свое дело, и за это жизнь меня покарала. Я пришла к продюсерам и сказала, что меня надо отпустить. Нельзя было так делать. Андрей Шлыков сказал, что впереди куча концертов и я должна денег. Муж Андрей меня не просил об этой жертве — уходу из группы. Я была счастлива, что ушла. Вела здоровый образ жизни. У нас родился сын Мирон. А потом Андрей начал пить. Он мог все разгромить в нашей квартире. Потом он взялся за себя. У нас появился второй сын Богдан. Я все забыла, как страшный сон. Но потом гром грянул с утроенной силой. Жить нам было не на что. Я продала украшения и машину. Потом вернулась в «Блестящие». Андрей был против моих выступлений»,
— поделилась Новикова.
Солистка другого популярного музыкального коллектива «Демо» Саша Зверева рассказала, что продюсер группы избивал ее. Мужчина был в нее влюблен, но вскоре стал поднимать руку в состоянии алкогольного опьянения.