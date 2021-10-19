Сколько зарабатывают самые богатые артисты России

За одно выступление российские звезды получают десятки миллионов рублей, — больше, чем годовая зарплата большинства россиян за многие годы. Сколько платят отечественным артистам — в материале "Рамблера".

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Сергей Шнуров

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Согласно данным Forbes, годовой доход музыканта и генерального продюсера телеканала RTVI за период с 1 июня 2020 года по 31 мая 2021 года — 11 миллионов долларов (780 884 500 рублей).

Сергей Шнуров редко появляется на сцене. Однако в конце сентября солист группы "Ленинград" выступил на закрытой вечеринке в честь завершения российского этапа "Формулы-1" и, по информации Telegram-каналов, получил за вечер 35 миллионов рублей.

13 октября артист заявил, что планирует запустить авторскую программу "Семь грехов" на RTVI, в которой с экспертами будет оценивать актуальные события.

Тимати

@timatiofficial

Рэпер и бизнесмен Тимур Юнусов занимает четвертое место в рейтинге самых успешных звезд России. Его годовой доход составляет 10,4 миллиона долларов (738 010 070 рублей). В 2020 году артист покинул Black Star и начал строить сольную карьеру. Тимати

В октябре Юнусов приобрел черный внедорожник Mercedes-Maybach G 650 Landaulet за 85 миллионов рублей. Всего в мире существует 99 экземпляров машины.

Моргенштерн

@morgen_shtern

За год Алишер Моргенштерн заработал 7,4 миллиона долларов (525 122 500 рублей). Это меньше, чем доход Тимати и Шнурова. Однако рэпер обгоняет всех российских звезд по популярности, уступая только Хабибу Нурмагамедову. На YouTube-канале артиста 11,3 миллиона подписчиков, а в Instagram — 7,7 миллиона.

18 октября 23-летний музыкант рассказал, что потратил 4,1 миллиона рублей на зубы. Моргенштерн установил виниры:

"Это дорого, но посмотрите на виниры других звезд и все поймете".

Ольга Бузова

Доход бывшей ведущей "Дома 2" и певицы Ольги Бузовой за прошлый год составил 3,3 миллиона долларов (234 064 215 рублей). Instagram-аккаунт звезды один из самых популярных среди российских пользователей. У Ольги Бузовой более 23 миллионов подписчиков.