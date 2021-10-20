Развод года: почему на самом деле разошлись Ивлеева и Элджей

Телеведущая Настя Ивлеева и рэпер Алексей Узенюк, более известный как Элджей, по праву считались одной из самых ярких пар российского шоу-бизнеса. Они были в браке два года. Первые слухи об их разрыве возникли после того, как музыкант выпустил в свой день рождения, 9 июля, новый трек, в котором намекнул на развод. Телеведущая через несколько часов косвенно подтвердила расставание в Instagram, написав: «Нам стало скучно, больше не интересно».

Официальное подтверждение пара дала лишь в августе. Ивлеева признавалась, что даже после разрыва все равно испытывает нежные чувства к экс-супругу. Так же она отмечала, что это не спонтанное решение - они шли к нему на протяжении четырех месяцев. Но что послужило причиной развода? Ответ на этот вопрос вы найдете в видео.