Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+23° в 
USD 71.06EUR 82.62BRENT 85.32
Войти в почту

Развод года: почему на самом деле разошлись Ивлеева и Элджей

Катерина Саломе
1 час назад

Телеведущая Настя Ивлеева и рэпер Алексей Узенюк, более известный как Элджей, по праву считались одной из самых ярких пар российского шоу-бизнеса. Они были в браке два года. Первые слухи об их разрыве возникли после того, как музыкант выпустил в свой день рождения, 9 июля, новый трек, в котором намекнул на развод. Телеведущая через несколько часов косвенно подтвердила расставание в Instagram, написав: «Нам стало скучно, больше не интересно».

Официальное подтверждение пара дала лишь в августе. Ивлеева признавалась, что даже после разрыва все равно испытывает нежные чувства к экс-супругу. Так же она отмечала, что это не спонтанное решение - они шли к нему на протяжении четырех месяцев. Но что послужило причиной развода? Ответ на этот вопрос вы найдете в видео.

Конечно, за два года совместной жизни супруги нажили общую недвижимость и другую собственность. Ранее мы писали о том, как Ивлеева и Элджей разделили имущество после развода.

Звёзды,Видео,Алексей Узенюк,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители