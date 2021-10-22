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"Граней не вижу": Галкин рассказал, на что готов пойти ради денег

Даша Краснова
2 часа назад

Максим Галкин признался, на что он готов пойти ради хорошего гонорара. В недавнем выпуске шоу «Музыкалити» юморист обсуждал с Никитой Джигурдой, на что тот готов ради денег. Выяснилось, что Максим менее принципиален.

"Граней не вижу": Галкин рассказал, на что готов пойти ради денег
Фото: @maxgalkinru@maxgalkinru

Джигурда рассказал, что ему предлагают огромные деньги за выступления на сомнительных мероприятиях, но он отказывается.

«Недостаток сегодняшней культуры, что вы за бабки можете делать все, что угодно. А у меня есть грань, которую я не переступлю».

На что Галкин намекнул, что хороший гонорар имеет для него вес.

«Если мне миллионы предлагают, я граней не вижу».

По неофициальной информации пригласить на корпоратив юмориста хозяину мероприятия обойдется от 50 до 100 тысяч евро. А на обслуживание замка в Подмосковье, где он проживает с Аллой Пугачевой и детьми, уходит около 1,5 миллион рублей в месяц. Об этом сообщает StarHit.

До этого мы рассказывали, как Галкин вспоминал о проступках пьяного Баскова.

Звёзды,Максим Галкин,Алла Пугачева,Никита Джигурда,
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