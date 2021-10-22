"Граней не вижу": Галкин рассказал, на что готов пойти ради денег

Максим Галкин признался, на что он готов пойти ради хорошего гонорара. В недавнем выпуске шоу «Музыкалити» юморист обсуждал с Никитой Джигурдой, на что тот готов ради денег. Выяснилось, что Максим менее принципиален.
Джигурда рассказал, что ему предлагают огромные деньги за выступления на сомнительных мероприятиях, но он отказывается.
«Недостаток сегодняшней культуры, что вы за бабки можете делать все, что угодно. А у меня есть грань, которую я не переступлю».
На что Галкин намекнул, что хороший гонорар имеет для него вес.
«Если мне миллионы предлагают, я граней не вижу».
По неофициальной информации пригласить на корпоратив юмориста хозяину мероприятия обойдется от 50 до 100 тысяч евро. А на обслуживание замка в Подмосковье, где он проживает с Аллой Пугачевой и детьми, уходит около 1,5 миллион рублей в месяц. Об этом сообщает StarHit.
До этого мы рассказывали, как Галкин вспоминал о проступках пьяного Баскова.