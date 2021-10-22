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Веденеева рассказала о даче во Франции

Мария Иглина
2 часа назад

Российская актриса и телеведущая Татьяна Веденеева призналась, что владеет недвижимостью во Франции. Этим она поделилась с изданием "Москвич Mag".

Веденеева рассказала о даче во Франции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Известно, что объект находится на юге страны рядом с Монако и Альпами.

"Там все очень близко, 40 минут на машине до Италии, два часа — до Испании, четыре — до Швейцарии и ГерманииИ место очень интернациональное. Там меньше всего чувствуешь себя пришельцем, ведь таких, как ты, рядом очень много",

— отметила телеведущая и добавила, что большинство владений в этом регионе страны принадлежит иностранцам, включая русских.

По словам актрисы, все дело в стоимости жилья:

"До пандемии в сезон три самолета в день были забиты битком, ведь цены на квартиры в Ницце даже на первой береговой линии ниже, чем на квартиры в Москве".

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Звёзды,Татьяна Веденеева,
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