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"Достаточно интеллекта": Мисс Украину затравили за русский язык

Диана Товсепова
2 часа назад

Украинская модель Анна Неплях оказалась в центре скандала, после того, как получила титул "Мисс Украина" и стала участницей конкурса "Мисс Вселенная 2021".

Оказалось, что на украинскую красавицу посыпалось "миллион обвинений" из-за того, что она общается с подписчиками в соцсетях на русском языке. Девушку буквально затравили за это, но ей удалось ответить обидчикам. Смотрите видео о том, как 27-летняя Мисс Украина столкнулась с неприязнью за "свой русский".

Ранее мы писали о том, с какими проблемами сталкиваются модели-участницы топовых мировых показов.

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