Оказалось, что на украинскую красавицу посыпалось "миллион обвинений" из-за того, что она общается с подписчиками в соцсетях на русском языке. Девушку буквально затравили за это, но ей удалось ответить обидчикам. Смотрите видео о том, как 27-летняя Мисс Украина столкнулась с неприязнью за "свой русский".