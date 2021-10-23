Тейлор Свифт зарегистрировалась в российской соцсети

В профиле она описала себя лаконично: «Счастлива, свободна, в замешательстве и одинока в то же время». В данный момент у нее больше трех тысяч подписчиков.

Уроженка Пенсильвании Тейлор Элисон Свифт стала исполнительницей десятилетия по версии American Music Awards и женщиной десятилетия по мнению Billboard. Также она рекордсменка по числу наград за поп- и кантри-альбомы. Кроме того, Тейлор Свифт — обладательница одиннадцати премий «Грэмми». Она также стала самой успешной певицей в истории американской музыки по сертифицированным продажам песен. Можно сказать, что музыкальность у нее в крови, ведь ее бабушка была оперной певицей.