Экс-жена Шаляпина сбежала от жениха в день свадьбы

Бывшая жена певца Прохора Шаляпина Лариса Копенкина сбежала от жениха в день свадьбы. Об этом сообщает «Комсомольская правда» .

Избранником предпринимательницы стал бизнесмен Василий Райский. Влюбленные встречались около года прежде, чем решили пожениться. В назначенный день церемонии невеста сбежала из-под венца. Ее подруга продюсер Диана Бичарова рассказала, что после побега Ларисы получила от нее сообщение, в котором та просила «разобраться с гостями и банкетом».