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Экс-жена Шаляпина сбежала от жениха в день свадьбы

Катерина Саломе
3 часа назад

Бывшая жена певца Прохора Шаляпина Лариса Копенкина сбежала от жениха в день свадьбы. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Экс-жена Шаляпина сбежала от жениха в день свадьбы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Избранником предпринимательницы стал бизнесмен Василий Райский. Влюбленные встречались около года прежде, чем решили пожениться. В назначенный день церемонии невеста сбежала из-под венца. Ее подруга продюсер Диана Бичарова рассказала, что после побега Ларисы получила от нее сообщение, в котором та просила «разобраться с гостями и банкетом».

«Что случилось, никто так и не понял»,

— резюмировала Бичарова, добавив, что жених пребывает в «настоящем шоке».

Ранее мы раскрыли подробности смерти второй жены Прохора Шаляпина.

Звёзды,Лариса Копенкина,Прохор Шаляпин,
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