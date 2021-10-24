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Стала известна цена кольца подаренного Брежневой Меладзе

Мария Иглина
1 час назад

Исполнительница Вера Брежнева показала подписчикам роскошный подарок, который она получила от супруга, продюсера и композитора Константина Меладзе. Фотографию украшения артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

Стала известна цена кольца подаренного Брежневой Меладзе
Фото: @ververa@ververa

"Делая это фото вчера утром просто в хорошем настроении я ещё не знала, что муж сделает мне сюрприз и вечером, после двух перелетов, я окажусь в его объятиях, мы будем праздновать наш праздник вместе и я буду абсолютно счастливой. Любовь спасет мир",

— подписала снимок Вера Брежнева.

Кольцо в форме змеи Serpenti Viper, представленное в ассортименте люксового бренда Bvlgari, выполнено из белого золота и украшено многочисленными бриллиантами. На сайте марки цена украшения составляет 662 тысячи рублей.

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Звёзды,Константин Меладзе,Вера Брежнева,
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