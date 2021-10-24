Стала известна цена кольца подаренного Брежневой Меладзе

"Делая это фото вчера утром просто в хорошем настроении я ещё не знала, что муж сделает мне сюрприз и вечером, после двух перелетов, я окажусь в его объятиях, мы будем праздновать наш праздник вместе и я буду абсолютно счастливой. Любовь спасет мир",