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Алексей Нилов рассказал о расставании с супругой из-за алкоголизма

Даша Краснова
3 часа назад

Актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Алексей Нилов рассказал о своем браке, в котором родилась его дочь Елизавета.

Алексей Нилов рассказал о расставании с супругой из-за алкоголизма
Фото: кадр из передачикадр из передачи

Нилов стал гостем выпуска шоу «Судьба человека», где рассказал, что его семья с Анной Замотаевой распалась из-за его пристрастия к алкоголю.

Артист рассказал, что во время службы в армии он участвовал в ликвидации последствий аварии в Чернобыле. Многие тогда считали, что алкоголь выводит тяжелые металлы.

«Перед отбоем раздавал кружки, в которые наливался самогон. Из моего отделения никого из-за лучевой болезни не ушло», — рассказал он.

Нилов рассказал, что возвращение к супруге, которая воспитывала дочь в одиночестве, было омрачено историей, связанной с алкоголем. В тот вечер он ехал из Чернигова на поезде.

«Меня не могли разбудить, сняли с поезда, я ночевал на перроне, потом продал свой свитер, меня взяли в другой поезд, я наконец-то доехал до Питера — в общем веселая армейская история. Ей, наверное, не очень было приятно видеть меня в таком стоянии после полутора лет отсутствия», — признался Нилов.

После армии актер устроился в театр «Студия-87». Поскольку денег у молодой семьи не было, актерам приходилось жить то у родителей Нилова, то на съемном жилье. Чтобы прокормить жену и ребенка, Нилову приходилось подрабатывать.

«Я был против конфликтов – это проявление слабости. Так случилось, так произошло — оба виноваты».

Ранее мы рассказывали о пяти других знаменитостях, которые побороли алкоголизм.

Звёзды,Алексей Нилов,
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