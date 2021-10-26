"Людоеды": Гузеева после ковида обратилась к россиянам

62-летняя Лариса Гузеева, переболевшая коронавирусом в тяжелой форме, написала обращение к тем, кто писал ей неприятные комментарии после выписки из больницы.
По ее словам, многие переболевшие звезды столкнулись с негативом от россиян. Как уверяет Гузеева, артисты не имитируют болезнь и не получают за это деньги.
«Столько злобы и ненависти к переболевшим и выжившим я не встречала, нормальный человек это понять не может. Особая ненависть и злоба к людям публичным, в частности, к моим коллегам Наде Бабкиной, Александру Васильеву, ну, и как без меня…
Людоеды, остановитесь, мы не делаем за счет государства пластические операции, притворяясь больными, мы не получаем денег за то, что лежим в больнице, и я не собираюсь никого агитировать прививаться. Это не моя миссия. Очень меня человекообразные разозлили. И не спрашивайте — за что? Вот за это все! Людоеды! А моих дорогих подписчиков не устану благодарить за доброту и поддержку», — высказалась Гузеева в Instagram.
Коронавирус у известной телеведущей протекал в тяжелой форме, а поражение легких достигло 65%. Сейчас Гузеева уже дома. Звезда восстанавливается и общается с фанатами в соцсетях.
«Ничего не изменилось за эти три недели. Мир не остановился, жизнь для всех идет в обычном режиме. И всегда так будет. Ты один на один со своими проблемами, должен об этом знать и быть готовым. Быть взрослым — отвечать сам за себя. Простые истины, верно? Я не была готова. Пересмотрела все, что было до. Буду учиться всему заново, ведь вирус жестокий. Слава Богу за все», — высказывалась она.
Ранее сообщалось, по какой причине, по мнению супруга Гузеевой, звезда "подхватила" заразу.