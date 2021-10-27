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Маму Баскова госпитализировали с коронавирусом

Мира Маркина
1 час назад

Елену Баскову, маму певца Николая Баскова, госпитализировали с коронавирусом. Об этом сообщает "СтарХит".

Маму Баскова госпитализировали с коронавирусом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

66-летняя женщина почувствовала симптомы COVID-19 неделю назад, после чего сделала тест. Результат оказался положительным.

«Все нормально, Елена Николаевна сейчас, действительно, в московской больнице, у нее был положительный тест. Состояние стабильное. Она просто побудет какое-то время под наблюдением врачей и пройдет необходимые обследования и процедуры», — рассказала представитель Николая Баскова Марина Наумова.

Летом этого года певец тоже жаловался на здоровье. У него резко поднялась температура, из-за чего ему пришлось отказаться от некоторых проектов. Басков заподозрил у себя коронавирус, однако тест показал отрицательный результат:

«Слава Богу, все нормально. Я снова полон сил, энергии, чтобы вас радовать. Я очень счастлив, что вы есть у меня», — сказал артист.

Ранее Галкин вспомнил историю о поступке пьяного Баскова.

Звёзды,Марина Наумова,Николай Басков,
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