Маму Баскова госпитализировали с коронавирусом

Елену Баскову, маму певца Николая Баскова, госпитализировали с коронавирусом. Об этом сообщает "СтарХит".
66-летняя женщина почувствовала симптомы COVID-19 неделю назад, после чего сделала тест. Результат оказался положительным.
«Все нормально, Елена Николаевна сейчас, действительно, в московской больнице, у нее был положительный тест. Состояние стабильное. Она просто побудет какое-то время под наблюдением врачей и пройдет необходимые обследования и процедуры», — рассказала представитель Николая Баскова Марина Наумова.
Летом этого года певец тоже жаловался на здоровье. У него резко поднялась температура, из-за чего ему пришлось отказаться от некоторых проектов. Басков заподозрил у себя коронавирус, однако тест показал отрицательный результат:
«Слава Богу, все нормально. Я снова полон сил, энергии, чтобы вас радовать. Я очень счастлив, что вы есть у меня», — сказал артист.