Маму Баскова госпитализировали с коронавирусом

«Все нормально, Елена Николаевна сейчас, действительно, в московской больнице, у нее был положительный тест. Состояние стабильное. Она просто побудет какое-то время под наблюдением врачей и пройдет необходимые обследования и процедуры», — рассказала представитель Николая Баскова Марина Наумова.