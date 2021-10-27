Газманов высмеял Моргенштерна

Певец Олег Газманов высмеял популярность рэпера Моргенштерна. Своим мнением об артисте он поделился в интервью KP.RU.

Ранее ВЦИОМ признал Олега Газманова лучшим певцом 2021 года по результатам опроса среди россиян. Ведущий передачи на радио "Комсомольская правда" удивился, что в рейтинг не попал Моргенштерн, на что артист заявил, что его слушают только двенадцатилетние:

"Среди двенадцатилетних и тех, кто любит материться, — возможно, но Россия — огромная страна. Какой смысл ВЦИОМу что-то придумывать?", — сказал Газманов.

По словам 70-летнего певца, секрет его успеха в том, что он никогда не останавливался в работе и "всегда был в обойме".