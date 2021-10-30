Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+12° в 
USD 70.52EUR 82.29BRENT 83.65
Войти в почту

Тарасов и Костенко снова стали родителями

Мария Кимакович
1 час назад

Долгожданный сын пары появился на свет в пятницу 29 октября. Тарасов сообщил об этой радостной новости поклонникам на личной странице Instagram.

Тарасов и Костенко снова стали родителями
Фото:  @kostenko.94 @kostenko.94

Мальчика назвали Алексеем, о чем также рассказал новоиспеченный отец.

Я сейчас на эмоциях. Обо всем напишу позже. Алексей. 52 см. 3200 грамма,

— отметил в сторис Instagram Тарасов.

Анастасия тоже поспешила поделиться со своими подписчиками радостной новостью, сообщив в сторис своего профиля Instagram, что все прошло очень быстро и волшебно. Костенко отметила также, что ей самой с трудом верится, что она родила в третий раз и стала многодетной мамой.

Напомним, что мальчик стал третьим общим ребенком Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко: супруги воспитывают еще двух дочерей. Также у Тарасова есть дочь от первого брака.

Кстати, недавно Дмитрий и Анастасия напугали поклонников, заставив их усомниться в том, что в семье все хорошо. Костенко отписалась от супруга в социальных сетях и убрала из “шапки” профиля его фамилию. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Звёзды,Анастасия Костенко,Дмитрий Тарасов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители