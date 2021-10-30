Тарасов и Костенко снова стали родителями

Долгожданный сын пары появился на свет в пятницу 29 октября. Тарасов сообщил об этой радостной новости поклонникам на личной странице Instagram.

Фото: @kostenko.94 @kostenko.94

Мальчика назвали Алексеем, о чем также рассказал новоиспеченный отец.

Я сейчас на эмоциях. Обо всем напишу позже. Алексей. 52 см. 3200 грамма,

— отметил в сторис Instagram Тарасов.

Анастасия тоже поспешила поделиться со своими подписчиками радостной новостью, сообщив в сторис своего профиля Instagram, что все прошло очень быстро и волшебно. Костенко отметила также, что ей самой с трудом верится, что она родила в третий раз и стала многодетной мамой.

Напомним, что мальчик стал третьим общим ребенком Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко: супруги воспитывают еще двух дочерей. Также у Тарасова есть дочь от первого брака.