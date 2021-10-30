Тарасов и Костенко снова стали родителями

Долгожданный сын пары появился на свет в пятницу 29 октября. Тарасов сообщил об этой радостной новости поклонникам на личной странице Instagram.
Мальчика назвали Алексеем, о чем также рассказал новоиспеченный отец.
Я сейчас на эмоциях. Обо всем напишу позже. Алексей. 52 см. 3200 грамма,
— отметил в сторис Instagram Тарасов.
Анастасия тоже поспешила поделиться со своими подписчиками радостной новостью, сообщив в сторис своего профиля Instagram, что все прошло очень быстро и волшебно. Костенко отметила также, что ей самой с трудом верится, что она родила в третий раз и стала многодетной мамой.
Напомним, что мальчик стал третьим общим ребенком Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко: супруги воспитывают еще двух дочерей. Также у Тарасова есть дочь от первого брака.
Кстати, недавно Дмитрий и Анастасия напугали поклонников, заставив их усомниться в том, что в семье все хорошо. Костенко отписалась от супруга в социальных сетях и убрала из “шапки” профиля его фамилию. Подробнее об этом читайте в нашем материале.