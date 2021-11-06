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Как бы выглядели звезды, если бы не использовали пластику

Диана Товсепова
32 минуты назад

Старение — это пугающая тема для многих. Многие из нас боятся будущего, морщин, седых волос и обвисшей кожи. Сегодняшние стандарты красоты иногда вынуждают думать, что это конец света. Красота лица особенно важна, если это большая часть вашей карьеры. Именно поэтому многие знаменитости настолько зациклены на том, чтобы удержать свою внешность от увядания.

Шер, 75 лет
1/14 Шер, 75 лет
Фото: @hidreley
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Мелани Гриффит, 64 года
2/14 Мелани Гриффит, 64 года
Фото: @hidreley
Джоселин Вильденштейн, 81 год
3/14 Джоселин Вильденштейн, 81 год
Фото: @hidreley
Микки Рурк, 68 лет
4/14 Микки Рурк, 68 лет
Фото: @hidreley
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Голди Хоун, 75 лет
5/14 Голди Хоун, 75 лет
Фото: @hidreley
Джон Траволта, 67 лет
6/14 Джон Траволта, 67 лет
Фото: @hidreley
Дэрил Ханна, 60 лет
7/14 Дэрил Ханна, 60 лет
Фото: @hidreley
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Донателла Версаче, 66 лет
8/14 Донателла Версаче, 66 лет
Фото: @hidreley
Бритни Спирс, 39 лет
9/14 Бритни Спирс, 39 лет
Фото: @hidreley
Мадонна, 63 года
10/14 Мадонна, 63 года
Фото: @hidreley
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Долли Партон, 75 лет
11/14 Долли Партон, 75 лет
Фото: @hidreley
Аманда Лепор, 53 года
12/14 Аманда Лепор, 53 года
Фото: @hidreley
Джоан Ван Арк, 78 лет
13/14 Джоан Ван Арк, 78 лет
Фото: @hidreley
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Карла Бруни, 53 года
14/14 Карла Бруни, 53 года
Фото: @hidreley

Один из пользователей соцсетей решил с помощью технических средств и фоторедакторов представить, как бы старели звезды, если бы они не использовали уколы красоты, пластических хирургов и прочие вмешательства.

Результаты получились интересные. Чтобы взглянуть на них, взгляните на подборку "Рамблера".

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