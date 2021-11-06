Старение — это пугающая тема для многих. Многие из нас боятся будущего, морщин, седых волос и обвисшей кожи. Сегодняшние стандарты красоты иногда вынуждают думать, что это конец света. Красота лица особенно важна, если это большая часть вашей карьеры. Именно поэтому многие знаменитости настолько зациклены на том, чтобы удержать свою внешность от увядания.