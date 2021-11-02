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Отца Началовой выписали из больницы

Мария Каткова
3 часа назад

Отца Юлии Началовой Виктора выписали из больницы после того, как он попал туда с COVID-19. Об этом сообщила бывший пиар-агент Юлии в своем Instagram.

Отца Началовой выписали из больницы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Анна Исаева назвала имена всех врачей, которые работали с Виктором и поблагодарила их, а также поделилась фотографией букета.

"От всей души хочу поблагодарить врачей 52 больницы, оказавших неоценимую помощь Виктору Васильевичу. Спасибо всем врачам, кто трудится сейчас в красной зоне, на скорых, в стационарах", — написала она.

На протяжении двух недель композитор находился на лечении в стационаре. Сейчас он вернулся домой, к семье. Вместе с супругой Таисией они воспитывают внучку Веру.

В 2019 году Виктору диагностировали рак кишечника. Он находился на реабилитации в Израиле и онкологию удалось обнаружить на ранних сроках. Там ему сделали операцию по удалению опухоли.

Многие известные личности сейчас находится на карантине или в больнице из-за COVID. Стало известно о состоянии больного коронавирусом Серова.

Звёзды,Анна Исаева,
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