Отца Началовой выписали из больницы

Отца Юлии Началовой Виктора выписали из больницы после того, как он попал туда с COVID-19. Об этом сообщила бывший пиар-агент Юлии в своем Instagram.

Анна Исаева назвала имена всех врачей, которые работали с Виктором и поблагодарила их, а также поделилась фотографией букета.

"От всей души хочу поблагодарить врачей 52 больницы, оказавших неоценимую помощь Виктору Васильевичу. Спасибо всем врачам, кто трудится сейчас в красной зоне, на скорых, в стационарах", — написала она.

На протяжении двух недель композитор находился на лечении в стационаре. Сейчас он вернулся домой, к семье. Вместе с супругой Таисией они воспитывают внучку Веру.

В 2019 году Виктору диагностировали рак кишечника. Он находился на реабилитации в Израиле и онкологию удалось обнаружить на ранних сроках. Там ему сделали операцию по удалению опухоли.