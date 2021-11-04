Дочь Заворотнюк объявила о помолвке

Об этом Анна Заворотнюк рассказала на своей личной странице в социальной сети.

Фото: @anna_zavorotnyuk @anna_zavorotnyuk

Девушка в сторис своего Instagram предложила подписчикам задавать ей вопросы. Разумеется, поклонники не обошли вниманием тему личной жизни своей любимицы. В частности, подписчики, поинтересовались, замужем ли Анна.

Девушка не стала юлить и призналась, что обручена и свадьба не за горами. Правда, дату предстоящего мероприятия Анна сообщать не стала, не назвала она также и имени своего будущего супруга.

Известно лишь, что со своим избранником Анна Заворотнюк познакомилась во время учебы в Америке, вместе они уже шесть лет. Молодой человек Анны родился в Москве, поэтому после обучения, так же, как и она, вернулся на родину. Сейчас пара живет в центре столицы.

Поклонники поздравили Анну с грядущим важным событием в ее жизни и предположили, что мероприятие может состояться уже вскоре после Нового года.