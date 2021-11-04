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Дочь Заворотнюк объявила о помолвке

Мария Кимакович
2 часа назад

Об этом Анна Заворотнюк рассказала на своей личной странице в социальной сети.

Дочь Заворотнюк объявила о помолвке
Фото: @anna_zavorotnyuk@anna_zavorotnyuk

Девушка в сторис своего Instagram предложила подписчикам задавать ей вопросы. Разумеется, поклонники не обошли вниманием тему личной жизни своей любимицы. В частности, подписчики, поинтересовались, замужем ли Анна.

Девушка не стала юлить и призналась, что обручена и свадьба не за горами. Правда, дату предстоящего мероприятия Анна сообщать не стала, не назвала она также и имени своего будущего супруга.

Известно лишь, что со своим избранником Анна Заворотнюк познакомилась во время учебы в Америке, вместе они уже шесть лет. Молодой человек Анны родился в Москве, поэтому после обучения, так же, как и она, вернулся на родину. Сейчас пара живет в центре столицы.

Поклонники поздравили Анну с грядущим важным событием в ее жизни и предположили, что мероприятие может состояться уже вскоре после Нового года.

В то время, как кто-то счастливо готовится начать совместную жизнь, у других, напротив семьи распадаются, так, в прошлом году расставшийся с супругой лидер Little Big высказался о разводе.

Звёзды,Анна Заворотнюк,
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