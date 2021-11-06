Украинская модель Анна Неплях оказалась в центре скандала, после того, как получила титул "Мисс Украина" и стала участницей конкурса "Мисс Вселенная 2021".

1/7 Украинская модель Анна Неплях покорила всю страну своей ослепительной улыбкой. Фото: @neplyah Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 "Мы поддерживали друг друга, гордились успехами каждой и сопереживали поражениям! Мы были одной большой командой, где girls support girls!", — рассказала Анна о конкурсе красоты. Фото: @neplyah 3/7 Получив титул "Мисс Украина", девушка стала активно сниматься и принимать рекламные контракты. Фото: @neplyah 4/7 "Мечтаю выделить себе пару дней выходных и уехать пить водичку, дышать лесом, любить жизнь без суеты и вечерами ходить в баньку…. А пока только съёмки, съёмки, съёмки...", — пишет красавица. Фото: @neplyah Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 Однако на украинскую красавицу посыпалось "миллион обвинений" из-за того, что она общается с подписчиками в соцсетях на русском языке. Девушку буквально затравили за это. Соотечественники писали, что разговаривать на иностранном языке для Мисс Украина непозволительно. Анна рассказала, что ей пришлось непросто из-за этого. Фото: @neplyah 6/7 Украинка же заявила, что имеет право использовать тот язык, который захочет, а также может «выучить родной язык за сутки» и общаться на нем «чисто и хорошо». Фото: @neplyah 7/7 «Я, как человек, который вырос в русскоязычной семье в городе, где 90 процентов [жителей] разговаривают на русском языке, заслуживаю уважения и того, чтобы самовыражаться на том языке, на котором мне удобно», — подчеркнула Неплях. Фото: @neplyah

Оказалось, что на украинскую красавицу посыпалось "миллион обвинений" из-за того, что она общается с подписчиками в соцсетях на русском языке. Девушку буквально затравили за это. Соотечественники писали, что разговаривать на иностранном языке для Мисс Украина непозволительно. Анна рассказала, что ей пришлось непросто из-за этого.

«За последние сутки я получила миллион обвинений в том, что я в своем блоге, где 90% аудитории русскоязычные, пишу посты и разговариваю на русском, так как не знаю украинского», — заявила Неплях на украинском языке.

Украинка заявила, что имеет право использовать тот язык, который захочет, а также может «выучить родной язык за сутки» и общаться на нем «чисто и хорошо».

«Я, как человек, который вырос в русскоязычной семье в городе, где 90 процентов [жителей] разговаривают на русском языке, заслуживаю уважения и того, чтобы самовыражаться на том языке, на котором мне удобно», — подчеркнула Неплях.