Украинская модель Анна Неплях оказалась в центре скандала, после того, как получила титул "Мисс Украина" и стала участницей конкурса "Мисс Вселенная 2021".
Оказалось, что на украинскую красавицу посыпалось "миллион обвинений" из-за того, что она общается с подписчиками в соцсетях на русском языке. Девушку буквально затравили за это. Соотечественники писали, что разговаривать на иностранном языке для Мисс Украина непозволительно. Анна рассказала, что ей пришлось непросто из-за этого.
«За последние сутки я получила миллион обвинений в том, что я в своем блоге, где 90% аудитории русскоязычные, пишу посты и разговариваю на русском, так как не знаю украинского», — заявила Неплях на украинском языке.
Украинка заявила, что имеет право использовать тот язык, который захочет, а также может «выучить родной язык за сутки» и общаться на нем «чисто и хорошо».
«Я, как человек, который вырос в русскоязычной семье в городе, где 90 процентов [жителей] разговаривают на русском языке, заслуживаю уважения и того, чтобы самовыражаться на том языке, на котором мне удобно», — подчеркнула Неплях.
Чтобы посмотреть, как выглядит прямолинейная красотка, взгляните на подборку "Рамблера".