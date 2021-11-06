Лобода рассказала о своей недвижимости

"Я живу за границей, в Европе. У меня домик с недавних пор. Я переехала в Европу. Страну не скажу. Дочь Ева жила в другом городе с моей мамой, потому что там была ее школа. Мы сейчас договорились, что обучение у нее станет дистанционным. Евочка тоже будет жить со мной. Я поняла, что жить без ребенка неудобно"