Лобода рассказала о своей недвижимости

Украинская певца Светлана Лобода рассказала о том, какой недвижимостью она владеет в разных странах. Об этом она сообщила в шоу "Экзамен".
Звезда рассказала, что теперь живет не в Москве. Она купила недвижимость в одной из Европейских стран, но уточнять, где именно, не стала.
"Я живу за границей, в Европе. У меня домик с недавних пор. Я переехала в Европу. Страну не скажу. Дочь Ева жила в другом городе с моей мамой, потому что там была ее школа. Мы сейчас договорились, что обучение у нее станет дистанционным. Евочка тоже будет жить со мной. Я поняла, что жить без ребенка неудобно"
Она также отметила, что владеет недвижимостью сразу в нескольких странах. И речь не только о России и Украине.
"У меня дома в разных странах. Это Россия, Украина и Европа. И еще Дубай. Там тоже есть у меня квартира"
Звезды из стран бывшего СССР не только переезжают в Европу в локдаун, но и путешествуют. Собчак встретила день рождения в Италии.