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Лобода рассказала о своей недвижимости

Мария Каткова
28 минут назад

Украинская певца Светлана Лобода рассказала о том, какой недвижимостью она владеет в разных странах. Об этом она сообщила в шоу "Экзамен".

Лобода рассказала о своей недвижимости
Фото: @lobodaofficial@lobodaofficial

Звезда рассказала, что теперь живет не в Москве. Она купила недвижимость в одной из Европейских стран, но уточнять, где именно, не стала.

"Я живу за границей, в Европе. У меня домик с недавних пор. Я переехала в Европу. Страну не скажу. Дочь Ева жила в другом городе с моей мамой, потому что там была ее школа. Мы сейчас договорились, что обучение у нее станет дистанционным. Евочка тоже будет жить со мной. Я поняла, что жить без ребенка неудобно"

Она также отметила, что владеет недвижимостью сразу в нескольких странах. И речь не только о России и Украине.

"У меня дома в разных странах. Это Россия, Украина и Европа. И еще Дубай. Там тоже есть у меня квартира"

Звезды из стран бывшего СССР не только переезжают в Европу в локдаун, но и путешествуют. Собчак встретила день рождения в Италии.

Звёзды,Светлана Лобода,
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