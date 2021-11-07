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Зверев показал, как его затравили "отморозки": видео

Диана Товсепова
3 часа назад

В СМИ все чаще пишут о траве и буллинге и среди обычных людей, и среди звезд. Стилист и шоумен Сергей Зверев показал в своем Instagram видеоролик с кадрами, на которых видно, как в центре Москвы несколько молодых людей пытаются помешать его съемке.

В частности, Зверев в эпатажном черном наряде идет словно по подиуму к Большому театру но неожиданно к нему подъезжают молодые люди на электросамокатах в эпатажном черном наряде, идет к Большому театру.

Парни начали агрессивно проявлять себя в сторону звезды и вели себя настойчиво и навязчиво. Зверев попытался с ними поговорить и попросить уйти, но ничего не вышло.

"Смонтировал самые скромные невинные моменты… А на вас нападали отморозки??? Что с ними делать???" — подписал ролик Зверев.

Поклонники поддержали стилиста и предложили обратиться в правоохранительные органы:

"Ст. 3.8 КоАП г. Москвы — Приставание к гражданам в общественных местах. Актуальна, если один и тот же человек навязчиво пристает к вам на улице с вопросами, разговорами, пытается навязать какие-то услуги. Ответственность незначительна — штраф от 100 до 500 рублей. Надо полицию вызывать. В следующий раз хулиганам не повадно будет", — посоветовала одна из слушательниц.

Ранее мы писали о том, как украинскую модель затравили за русский язык.

Звёзды,Видео,Сергей Зверев,МВД,
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